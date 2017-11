Sport

Kiel und Ingolstadt stark: 1. FC Nürnberg landet Coup in Braunschweig

Beim Spitzenreiter in Kiel treffen sich mit Holstein und dem Ingolstadt zwei der formstärksten Teams der zweiten Fußball-Bundesliga - und trennen sich remis. Dem 1. FC Nürnberg gelingt in Braunschweig ein Big Point. Die Meidericher sehen derweil beim Jahn kein Land.

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Der 1. FC Nürnberg hat im Kampf um den Aufstieg in der zweiten Fußball-Bundesliga Boden gut gemacht. Die Frankensiegten bei Eintracht Braunschweig mit 3:2 (1:1) und holten nach zuletzt eunem Remis und einer Niederlage wieder einen Dreier. Während Nürnberg den 1. FC Union Berlin überholte und auf Relegationsplatz drei kletterte, steckt Braunschweig nach seinem vierten Spiel in Folge ohne Sieg weiter im Mittelfeld fest.

Hanno Behrens hatte Nürnberg in der 36. Minute in Führung gebracht, Salim Khelifi (38.) glich kurz darauf aus. Nach der Pause ging Braunschweig erstmals durch Suleiman Abdullahi (64.) in Front, ehe FCN-Torjäger Mikael Ishak (68./83.) mit seinen Saisontreffen zehn und elf den Club zum Sieg führte. Vor 21.605 Zuschauern lieferten sich die beiden ehemaligen Erstligisten einen offenen Schlagabtausch. Torchancen waren zunächst aber Mangelware. Nach einer Ecke von Enrico Valentini gelang dann FCN-Kapitän Hanno Behrens per Kopf sein sechster Saisontreffer. Im Gegenzug schaffte Khelifi nach guter Vorarbeit von Jan Hochscheidt der Ausgleich. In der zweiten Hälfte nutze Abdullahi zunächst einen Fehler in der Nürnberger Abwehr zur Eintracht-Führung, ehe der überragende Schwede Ishak das Match zugunsten der Gäste entschied. Der erste Treffer des Ex-Kölners zum 2:2 war zugleich der 1000. Zweitligatreffer des Clubs.

Holstein Kiel - FC Ingolstadt 04 0:0

Holstein Kiel hat die Tabellenführung zunächst gefestigt. Der Aufsteiger kam im Topspiel des 15. Spieltages gegen Bundesliga-Aufsteiger FC Ingolstadt zwar nicht über ein 0:0 hinaus, liegt aber einen Punkt vor Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer können aber am Montag mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden die Spitze zurückerobern. Beiden Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe. In der dritten Minute hatten die Hausherren vor 9701 Zuschauern die erste gute Möglichkeit zur Führung, doch Steven Lewerenz vergab aus aussichtsreicher Position. Marcel Gaus und Alfredo Morales vergaben im ersten Durchgang gute Gelegenheiten für die Bayern. Zwei Minuten nach der Pause jubelten die Kieler, nachdem Torjäger Marvin Ducksch vermeintlich seinen elften Saisontreffer erzielt hatte. Wegen eine Abseitsstellung von Kingsley Schindler wurde das Tor aber zu Recht nicht anerkannt. Schindler selbst vergab kurz darauf noch eine gute Chance. Am Ende konnten aber beide Teams mit dem Resultat zufrieden sein. Kiel blieb in der Liga zum achten Mal, der FCI zum siebten Mal ungeschlagen.

Jahn Regensburg - MSV Duisburg 4:0 (3:0)

Jahn Regensburg befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Gegen Aufsteiger MSV Duisburg gewannen die Oberpfälzer 4:0 (3:0). Marco Grüttner (8.), Jonas Nietfeld (27.) und Marc Lais (40.) stellten früh die Weichen auf Sieg für den SSV Jahn, der zum vierten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Für den Schlusspunkt sorgte Joshua Mees (85.). Es war der vierte Dreier in den letzten fünf Heimspielen für die Regensburger, die sich auf Platz acht der Tabelle verbesserten und an den Zebras vorbeizogen. Die Meidericher kassierten nach fünf Partien wieder eine Niederlage. Die Gastgeber zeigten sich sehr clever im Torabschluss und verwerteten ihre ersten beide Torschüsse zu Treffern.

Mehr zum Thema 24.11.17 Sandhausen verliert Heimspiel Eigentor rettet Union in letzter Sekunde

Nach dem 3:0 verwalteten die Regensburger geschickt ihren Vorsprung. Der MSV mühte sich vergeblich, die Partie noch zu drehen - doch gegen die gut gestaffelte Abwehr des SSV Jahn gab es kaum ein Durchkommen. Duisburgs Torwart Mark Flekken musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Verletzung hatte er in der 35. Minute erlitten und war zur Pause ausgewechselt worden.

Quelle: n-tv.de