Leroy Sané bringt alles mit, um zu den großen Leistungsträgern beim FC Bayern München zu gehören. Seit Wochen aber gibt er den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister große Rätsel auf. Wieder einmal geht es um eine Sache, die schon seinen ehemaligen Trainer Pep Guardiola verrückt gemacht hat.

Leroy Sané ist ein lässiger junger Mann. Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidžić bezeichnete den 26-Jährigen erst am Wochenende wieder als einen "super Jungen", der sportlich beste Voraussetzungen mitbringe: Er sei "unheimlich talentiert, hat alles". Dies ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Mit seinen (Nach-)Lässigkeiten gibt Sané den Münchnern seit Wochen große Rätsel auf. Befand sich der Offensivspieler in der Hinrunde noch in Topform, tauchte er zuletzt immer weiter ab.

Es ist vor allem Sanés derzeit nicht vorhandene Körpersprache, die Salihamidžić, aber auch Trainer Julian Nagelsmann zur Verzweiflung treibt. Seine Auftritte erinnern fatal an die ersten Monate beim deutschen Rekordmeister, als Sané oft genug mit hängenden Schultern über den Platz schlich und die hohen Erwartungen nicht erfüllte.

Die Bayern wollen Leistung sehen

Auch jetzt ist die Kritik deutlich. "Wenn er die Körperspannung nicht hat, dann gefällt mir das nicht. Das möchte ich als Verantwortlicher nicht sehen. Ich möchte sein Potenzial auf dem Platz sehen", klagte Salihamidžić bei Sky. Und dieses Potenzial habe Sané "die letzten Wochen nicht abrufen können". Zahlreiche Gespräche mit dem Star, in welcher Form auch immer, bringen offenbar nichts. Wenn Sané, für den die Bayern immerhin 50 Millionen Euro an Manchester City, wo ihm ähnliches vorgeworfen wurde, überwiesen hatten, sein Büro verlasse, so Salihamidžić, "dann habe ich das Gefühl, jetzt knallt es." Doch geknallt hat es zuletzt nicht.

Entsprechend nahm der Vorstand den Nationalspieler so deutlich wie nie in die Pflicht. "Jetzt muss er kommen", betonte Salihamidžić. Alle, inklusive der Mannschaftskollegen, würden erwarten, "dass er explodiert, dass er Gas gibt". Auch bei Nagelsmann wirft Sané, der es offenbar auch im Training hin und wieder schleifen lässt, zahlreiche Fragen auf. Zuletzt wirkte der Bayern-Coach beim leidigen Thema genervt. "Ich kann nicht sagen, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt. Mein Tipp: Ihn selber fragen. Ich habe viele Gespräche gehabt, viel versucht", sagte Nagelsmann erst vergangene Woche.

Nun muss Sané, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, dringend liefern. Sein letzter starker Auftritt gelang beim 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg am 8. März mit einem Tor und zwei Vorlagen. Für die hohen Ansprüche der Bayern ist das viel zu wenig. "Er ist kein junger Spieler mehr, er ist ein Mann geworden. Jetzt wollen wir auch das zurück, was er an Wertschätzung vom Klub bekommt", sagte Salihamidžić unmissverständlich: "Dafür ist er im Spiel selbst verantwortlich."