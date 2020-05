Wenn man eigentlich nichts mehr richtig machen kann, dann ist es vorbei. Und so wird die Zeit von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund wohl nach dieser Saison zu Ende gehen - die nervige Titelfrage hat den Schweizer mürbe gemacht.

Der FC Bayern war am Dienstagabend in Dortmund halt die bessere Mannschaft. Und weil das so war, weil das Spiel mit 1:0 (1:0) für die Münchner endete, ist die Deutsche Meisterschaft eben entschieden. Wenn nicht noch etwas passiert, das sie sich selbst in München nicht erklären könnten, dann steht am Ende dieser kuriosen Saison die achte Meisterschaft in Serie. Es wäre eine, die ganz eng mit Hansi Flick verknüpft ist, dem Mann, der sich vom Mini-Interim über den Medium-Interim zum Maxi-Interim und nun womöglich zum Ära-prägenden Trainer des Rekordmeisters geschlichen hat. Niemand in München wird bestreiten, dass der kommende Titel des Trainers Titel ist.

Lucien Favre würde in Dortmund so etwas sicher auch gerne lesen. Wenn auch nicht in der Zeitung, die liest er nämlich nicht. Aus Gründen. Aus Gründen des Selbstschutzes. Denn was er in den Zeitungen (und auch den Onlineportalen) zu lesen bekommt, hat selten etwas Schmeichelhaftes. Wenn der BVB gewinnt, dann liegt das an der Klasse des Kaders. Wenn der BVB begeistert, dann wegen der phänomenalen Wucht von Erling Haaland oder der spektakulären Kunst von Jadon Sancho. Zuletzt taugten auch das außergewöhnliche Talent von Julian Brandt oder die Formstärke des gewitzten Raphael Guerreiro als Erklärungsansätze für Dortmunder Erfolge.

Borussia Dortmund - Bayern München 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Kimmich (43.)

Dortmund: Bürki - Piszczek (80. Mario Götze), Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney (46. Can), Dahoud (85. Witsel), Guerreiro - Hazard, Haaland (72. Reyna), Brandt (46. Sancho); Trainer: Favre.

München: Neuer - Pavard, Boateng (85. Hernandez), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman (73. Perisic), Thomas Müller, Gnabry (87. Martinez) - Lewandowski; Trainer: Flick.

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

Und Favre? Nun, der ist halt da. Das größte Lob für seine Arbeit, so scheint es mittlerweile, ist der Verzicht auf Kritik. Die gab es zuletzt kaum, nun aber wieder umso heftiger. Nach der Niederlage gegen den FC Bayern, der halt die bessere Mannschaft in einem ausgeglichenen Spiel war, ist die Meisterschaft nun zum zweiten Mal in Folge zu Ungunsten der Borussia entschieden. Während die Mannschaft in der Vorsaison einen Neun-Punkte-Vorsprung dramatisch verspielt hatte, verpatzte der BVB seine Chancen bereits in der Hinrunde, als es regelmäßig fatale Blackouts gab: die Peinlichkeiten gegen die Aufsteiger Union Berlin und den SC Paderborn, das Debakel von München und die Unerklärlichkeit von Hoffenheim.

Ein unauthentischer Jubel-Wahn

In einer Hinrunde, als die Bayern stolperten und stotterten, stolperte und stotterte auch der BVB. Begleitet von eskalierenden Mentalitätsdebatten und einer intensiven und berechtigten Trainerdiskussion. Das verwob sich dann aber auf so aberwitzige Weise, dass der so besonnene Favre plötzlich in einen völlig unauthentischen Jubel- und Anfeuerungswahn verfiel, um seine Leidenschaft ansehnlich nachzuweisen. Zum Beweis dieser skurrilen Realität gab's dann Bilder eines schmerzverzerrt blickenden Trainers, der im überraschenden "Rausch" eine Oberschenkelverletzung vergessen hatte. Der Schweizer an sich, der taugt eben nur sehr bedingt zum Ausrasten. Fortan reduzierte er die Eskalation wieder.

Aber weder die gelebte Leidenschaft noch das vertrautere introvertierte Coaching haben den Blick auf den rätselhaften Favre verändert. Er blieb kritisch. Eine stabile Rückrunde mit bisweilen herausragend guten Spielen wurde eingetrübt durch die Pokal-Sensation von Bremen (Werder gewann tatsächlich!) und den Kontrollverlust in der Liga bei Bayer Leverkusen. Beides ging, na klar, auf Favres Konto. In Bremen wurde ihm der Startelf-Verzicht von Stürmer Erling Haaland vorgeworfen, in Leverkusen war dann eine Systemumstellung schuld an der spektakulären 3:4-Pleite.

Und nun gegen den FC Bayern, da war es dann auch wieder Favre, der es vergeigt haben soll. Zwar gibt's dieses Mal kaum einen sehr konkreten Vorwurf, aber eben die zermürbende Frage, ob er nicht in der Lage ist, den BVB zum Titel zu coachen. Er höre das seit Monaten, sagte der Schweizer bei Sky und kündigte dann überraschend an, "in ein paar Wochen darüber zu sprechen". Was er damit meint - reine Interpretationssache. Die verbreitetste Variante: Favre hört nach der Saison als Trainer von Borussia Dortmund auf. Möglich, klar. Wahrscheinlich, auch.

Es gäbe dafür vor allem einen guten Grund: Favre kann eigentlich nichts mehr richtig machen. Wenn ihm nun sogar latent angekreidet wird, dass er gegen München den fahrigen Brandt - trotz guter Momente in der Anfangsphase - und den defensiven Thomas Delaney zur Halbzeit auswechselte, um mit Sancho und Emre Can auf mehr Power und Risiko zu setzen, um die Titelchance, die nur bei einem Sieg (und ein bisschen bei einem Remis) bewahrt worden wäre, dann ist das aberwitzig. Wenn ihm nun auch vorgeworfen wird, dass er seine Startelf nach zwei Erfolgen, einem beeindruckenden gegen Schalke und einem souveränen gegen Wolfsburg, nicht änderte, dann hat er in Wahrheit endgültig verloren. Dann geht es ihm wie einst Niko Kovac in München, der, was für eine Ironie, womöglich sein Nachfolger werden könnte.

Der Kroate gewann zwar Titel, es waren aber nicht seine. Meister und Pokalsieger wurde das Team nicht wegen Kovac - sondern trotz Kovac. Dieser Eindruck hat sich festgesetzt, ganz egal, ob er einer Wahrheitsprüfung standhalten würde. Über Flick werden sie so etwas nicht sagen. Zumindest mal auf absehbare Zeit nicht. Die Meisterschaft, sie wird seine werden. Weil er die Mannschaft gut ein- und aufstellt, weil er Spieler wie Thomas Müller und Jérôme Boateng aus ihrer fußballerischen Wertlosigkeit befreit hat, weil er Spiele gewinnt. Mal spektakulär, mal nüchtern. So wie am Dienstagabend, als seine Mannschaft einfach die bessere von zwei guten war.

Aber das hatte vermutlich nichts mit Favre zu tun. Der hat endgültig verloren.