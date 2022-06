Robert Lewandowski will zum FC Barcelona, die Katalanen wollen den Stürmer. Nur der FC Bayern hat entschieden was dagegen. Und verdeutlicht das nun offenbar. Die Ablösesumme sollen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. mal eben erhöht haben.

Wie genau der Standpunkt des FC Bayern in der Causa Robert Lewandowski ist, lässt sich auch nach Wochen des täglichen Spekulierens schwer sagen. Die Münchner beteuerten schon mehrfach, den Polen unter keinen Umständen abgeben zu wollen. Gleichzeitig heißt es aber auch: Wenn der Preis stimmt, wird der Rekordmeister den Stürmer doch ziehen lassen. Dass dieser unbedingt wegwill, daran hatte er mehrfach keinerlei Zweifel gelassen.

Der FC Barcelona ist sein erklärtes Ziel, Spanien seine neue Wunschheimat. Der Klub möchte ihn auch sehr gern verpflichten. Bislang ohne Erfolg. Stets war die Rede von einer Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, die der FC Bayern für seinen Superstar verlangt. "Catalunya Ràdio" berichtet nun aber von einer neuen Forderung der Münchner. Demnach haben die Chefs um Sportvorstand Hasan Salihamidžić die Ablösesumme auf satte 50 Millionen Euro erhöht.

Gleichzeitig soll der FC Bayern zu keinerlei Zugeständnissen bereit sein. Es heißt, die 50 Millionen müssen auf einen Schlag gezahlt und dürfen nicht in Raten abgestottert werden. Eine Forderung, die es durchaus in sich hat, schließlich ist die Ratenzahlung bei Transfers in dieser Größenordnung ein von fast allen Klubs bevorzugtes und angewandtes Mittel.

Mit der neuen Forderung würde der FC Bayern einen Transfer Lewandowskis zum FC Barcelona weiter erschweren. Der mit über eine Milliarde Euro verschuldete Klub müsste schon jetzt dringend Geld aus Spielerverkäufen generieren, um den Polen überhaupt unter Vertrag nehmen zu können. Ob Barça bereit wäre - und überhaupt dazu in der Lage -, auch 50 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, ist nicht bekannt.

Eine erste Offerte für den Polen soll der FC Barcelona schon vor einigen Wochen abgegeben haben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelte es sich um ein Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro. Dieses lehnten die Münchner aber bekanntlich ab.