Um den Kader des FC Bayern beneiden fast alle Konkurrenten den Klub. Doch Trainer Hansi Flick sieht dringend Bedarf zur Verbesserung. Schließlich weiß der Triple-Sieger-Coach noch immer nicht, mit wem er für die kommende Saison planen kann. Fakt ist: Stürmer Ivan Perisic wird nicht mehr dabei sein.

Die Zukunft von Thiago und David Alaba beim Triple-Sieger Bayern München ist auch kurz vor dem Saisonstart noch offen. "Die Situation ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wer uns verlässt oder wer noch dazu kommt. Das ist nicht ganz optimal", sagte Erfolgstrainer Hansi Flick bei der Präsentation des Champions-League-Pokals in der Erlebniswelt des Rekordmeisters. "Solange beide aber im Kader sind, plane ich auch mit ihnen", fügte er an.

Bei Thiago deutete alles auf einen Abschied hin, ehe der Spanier am Wochenende erklärte: "Ich habe nie gesagt, dass ich Bayern verlassen werde." Zuvor hatte sich unter anderem Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge geäußert: "Wir haben mit ihm seriös verhandelt und ihm alle seine Wünsche erfüllt", so der 64-Jährige laut der "Bild". "Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere vielleicht noch einmal etwas Neues machen möchte." Das letzte Wort um den bis Sommer 2021 laufenden Vertrag scheint noch nicht gesprochen.

Erst recht nicht bei Alaba. Der Abwehrchef von Flick hat ebenfalls einen Vertrag bis 2021, den die Bayern unbedingt verlängern wollen. Noch hapert es offenbar an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen. Die Münchner Verantwortlichen hatten sich zuletzt aber optimistisch gezeigt, dass der Österreicher bald einen neuen Vertrag unterschreibt. Flick erwartet trotz der Ungewissheit seine beiden Profis, wenn am Freitag das Mannschaftstraining startet.

Perisic muss den Klub verlassen

Bisher war spekuliert worden, dass Bayern den in den vergangenen Monaten ausgeliehenen Ivan Perisic von Inter Mailand fest verpflichten könnte. Doch bei Flick klang es nun nicht mehr danach. Man habe entschieden, auf Perisic, Philippe Coutinho (zurück zum FC Barcelona) und Alvaro Odriozola (Real Madrid) "nicht mehr zurückzugreifen." Während die Abschiede von Couthino und Odriozola bereits feststanden, hatten die Münchner zuletzt noch mit Inter Mailand über einen Transfer des kroatischen Vize-Weltmeisters verhandelt. Berichten zufolge war eine Einigung sogar nah. Nun wird gemunkelt, die feste Verpflichtung könnte aufgrund der Verletzung Perisic', die er sich im Spiel seiner Nationalmannschaft zuzog, geplatzt sein. In der Nations League musste er beim 2:4 gegen Frankreich in der 66. Minute mit Knieproblemen ausgewechselt werden.

Flick befinde sich nun im "engen Austausch" mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, um wieder Qualität auf diesen Positionen zu bekommen: "Da bin ich guter Hoffnung." Er ist sich jedenfalls bereits vor dem Saisonstart sicher: "Wir verlieren Qualität." Klar sei so oder so, betonte Flick, "dass wir nachlegen müssen". Der Königstransfer von Leroy Sané reicht dem Trainer offenbar nicht aus. Angesichts des stressigen Programms in den kommenden Wochen brauche man "in der Breite gute Qualität". Der FC Bayern startet am 18. September mit dem Spiel gegen den FC Schalke 04 in die neue Bundesliga-Saison.