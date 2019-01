Der Hamburger SV stellt die Weichen dank Pierre-Michel Lasogga auf Wiederaufstieg. Im Verfolgerduell zwischen Heidenheim und Kiel gibt's Tore satt - allerdings keinen Sieger. Arminia Bielefeld dreht bei Dynamo Dresden sogar einen Zwei-Tore-Rückstand.

1. FC Heidenheim - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Holstein Kiel und der 1. FC Heidenheim haben im direkten Duell den Anschluss zum Spitzentrio in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Heidenheim und Kiel trennten sich am 19. Spieltag 2:2 (2:1) und bleiben mit jeweils 31 Punkten hinter Union Berlin auf den Tabellenplätzen fünf und sechs.

Vor 9.000 Zuschauern in Heidenheim erzielte Jonas Meffert (4.) nach einem Eckball per Kopf den Führungstreffer für die Gäste, bei seinem Torjubel hielt er ein Trikot des verletzten Kapitäns David Kinsombi hoch. Nur drei Minuten später traf Heidenheims Top-Torjäger Robert Glatzel mit seinem neunten Saisontreffer zum Ausgleich. Denis Thomalla erhöhte noch vor der Pause (37.) für die Gastgeber. Durch ein Eigentor durch Timo Beermann (81.) retteten die Kieler das Unentschieden.

Hamburger SV - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Der Hamburger SV hat dank Pierre-Michel Lasogga seine Tabellenführung verteidigt. Der Herbstmeister bezwang den abstiegsbedrohten SV Sandhausen im Volkspark völlig verdient mit 2:1 (1:0) und feierte einen Start nach Maß ins neue Jahr.

Mann des Abends war Torjäger Lasogga, der seine Saisontreffer Nummer acht und neun (45./68.) erzielte. Das Team von Trainer Hannes Wolf hat nun schon sechs Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen St. Pauli auf Rang drei. Die seit zehn Pflichtspielen sieglosen Sandhäuser rutschten dagegen auf den Relegationsplatz ab, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Andrew Wooten (65., Foulelfmeter) war zu wenig.

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 3:4 (3:1)

Osman Atilgan durfte sein Premierentor für Dresden feiern, Punkte gab es am Ende aber nicht. (Foto: imago/Steffen Kuttner)

Arminia Bielefeld hat ein Spektakel zum Rückrundenauftakt bei Dynamo Dresden nach großem Kampf für sich entschieden. Die Ostwestfalen gewannen am 19. Spieltag bei der Rückkehr von Trainer Uwe Neuhaus an die alte Wirkungsstätte nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3 (1:3) und setzten sich mit 21 Punkten von den Abstiegsplätzen ab. Dresden bleibt mit 25 Punkten auf dem zehnten Rang.

Osman Atilgan (19.) brachte Dresden mit seinem ersten Profitor in Führung, Brian Hamalainen erhöhte sieben Minuten später per Elfmeter. Baris Atik per Eigentor (34.) brachte Bielefeld wieder heran. Moussa Kone (40.) erhöhte noch vor der Pause auf 3:1. Im zweiten Durchgang drehten Joan Simun Edmundsson (54.), Fabian Klos (69.) per Elfmeter und Julian Börner (79.) das Spiel für Bielefeld.