Union und Pauli verpassen Spitze: Matip schockt und erlöst Ingolstadt

Der FC St. Pauli und Union Berlin schielen auf die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga, doch die Kölner und Hamburger können gelassen zusehen. Im Unterhaus kann jeder jeden schlagen. In Ingolstadt schreibt Marvin Matip gleich zwei Geschichten.

1. FC Union Berlin - Dynamo Dresden 0:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat den möglichen Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz langer Überzahl kamen die Köpenicker im emotionalen Ost-Duell mit Dynamo Dresden nur zu einem 0:0. Mit dem dritten Unentschieden in Serie und dem siebten Remis insgesamt ist Union weiter das einzige ungeschlagene Team der Liga, bleibt aber vorerst hinter den direkten Aufstiegsplätzen. Die Gäste sind unter ihrem neuen Trainer Maik Walpurgis auswärts auch nach dem vierten Auftritt auf fremden Platz noch ohne Niederlage.



Nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte für Ioannis Nikolaou in der 34. Minute spielten die Dresdner in der hitzigen Partie mehr als eine Halbzeit lang nur zu zehnt, zeigten aber defensiv eine gefestigte Leistung. Wie schon beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim und dem 0:0 beim SC Paderborn ließ Union die letzte Konsequenz im Angriff vermissen. Mit ihren Pfostenschüssen hatten Grischa Prömel (84. Minute) und Akaki Gogia in der Nachspielzeit die beste Chancen für die Berliner. Auf Tabellenführer 1. FC Köln fehlen dem Hauptstadtclub weiter zwei Punkte.

FC St. Pauli - Holstein Kiel 0:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga ebenfalls verpasst. Die Hamburger unterlagen am Sonntag im Nordduell Holstein Kiel mit 0:1 (0:0) und verloren damit erstmals wieder nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Auch die seit Saisonbeginn unbesiegte Mannschaft von Union Berlin schaffte es mit dem 0:0 gegen Dynamo Dresden nicht, den 1. FC Köln von Platz eins zu verdrängen.

Die seit drei Spielen sieglosen Kölner kamen am Samstag nur zu einem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Der Hamburger SV konnte mit dem neuen Trainer Hannes Wolf einen 1:0-Sieg in Magdeburg verbuchen und eroberte damit den zweiten Tabellenplatz. Im Abstiegskampf der beiden punktgleichen Tabellenletzten FC Ingolstadt 04 und MSV Duisburg gab es beim 1:1 (0:0) keinen Sieger. Marvin Matip, dem zuvor ein Eigentor unterlaufen war, traf in der Nachspielzeit für die Gastgeber.

FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg 1:1 (0:0)

Marvin Matip hat mit einem späten Ausgleichstreffer im Kellerduell des FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg einen ganz schwarzen Zweitliga-Nachmittag im letzten Moment noch abgewendet. Der Kapitän glich am Sonntag beim 1:1 in der Partie der 2. Fußball-Bundesliga per Kopf in der Nachspielzeit aus (90.+2 Minute), nachdem er zuvor seine Mannschaft durch ein Eigentor in Rückstand gebracht hatte (79.).

Für FCI-Trainer Alexander Nouri war es nach vier Niederlagen der erste Punkt als Coach seines neuen Clubs. Vor 6564 Zuschauern legten beide Teams in einer umkämpften Partie den Fokus auf Absicherung, viele gute Torszenen gab es nicht. Symptomatisch war, dass das 0:1 durch eine verunglückte Kopfballabwehr von Matip nach einer Flanke von Duisburgs Ahmet Engin fiel (79.).

Ingolstadt gab sich aber nicht auf - und Matip traf erneut mit Kopf. Die Gäste protestierten heftig, doch das Tor zählte. Sowohl die Ingolstädter, bei denen unter der Woche Sportdirektor Angelo Vier gehen musste, als auch die Duisburger haben drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Quelle: n-tv.de