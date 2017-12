Sport

Bayer schielt auf Königsklasse: Schalke revanchiert sich vom Punkt

Die Erfolgsserie von Bayer Leverkusen in der Bundesliga geht weiter: Mit dem elften Spiel ohne Niederlage schieben sich die Rheinländer auf Rang vier vor. Die Hertha verschafft sich im Abstiegskampf Luft und auf Schalke wird das Spiel aus elf Metern entschieden.

FC Schalke 04 - FC Augsburg 3:2 (1:0)

Die Unbesiegbaren von Schalke 04 sind auf dem besten Weg zurück in den Europapokal. Die Königsblauen bezwangen den FC Augsburg mit 3:2 (1:0) und kletterten auf den zweiten Tabellenplatz. Den schon seit zehn Bundesligaspielen ungeschlagenen Gelsenkirchenern winkt nach einem Jahr ohne internationalen Fußball damit sogar wieder die Champions League. Der vermeintliche Fehleinkauf Franco Di Santo mit einem Hackentrick (44.) kurz vor und Torjäger Guido Burgstaller mit seinem 20. Pflichtspieltreffer des Jahres (47.) kurz nach der Pause sowie Daniel Caligiuri (83., Foulelfmeter) sicherten den Schalkern nach drei Remis wieder einen Dreier. Caiuby gelang das Anschlusstor (64.), per Foulelfmeter nach Videobeweis glich Michael Gregoritsch (79.) sogar zwischenzeitlich aus. Die erst zweite Niederlage in den letzten sieben Spielen warf die bisherige Überraschungsmannschaft Augsburg auf den neunten Rang zurück.

Es entwickelte sich ein Spiel der wenig unterhaltsamen Sorte mit fast keinen Strafraumszenen. Je länger es dauerte, desto mehr stieg die Fehlpassquote auf beiden Seiten. So unansehnlich die Partie auch war, so spektakulär war der Führungstor: Harit setzte sich auf der rechten Seite durch, Di Santo lenkte den Ball mit der Hacke ins Tor. Erst nach dem 2:0 wurde Augsburg auch in der Offensive aktiv. Ja-Cheol Koo hatte gleich zweimal die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte innerhalb weniger Sekunden an Abwehrspieler Matija Nastasic und Torwart Ralf Fährmann (54.). Nach Caiubys Kopfballtreffer gerieten die Gastgeber plötzlich ins Stolpern. Behielten dann aber in Person von Daniel Caligiuri die Nerven.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Bayer Leverkusen hat seine imponierende Erfolgsserie fortgesetzt und sich in der Spitzengruppe der Liga etabliert. Die Werkself feierte in ihrem letzten Heimspiel des Jahres einen hochverdienten 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen. Bayer blieb damit zum elften Mal in Folge und zudem in der gesamten Hinrunde vor eigenem Publikum ungeschlagen. Durch den siebten Saisonsieg kletterte das Team von Trainer Heiko Herrlich auf einen Champions-League-Rang. Die Bremer mussten ihrerseits nach zuvor zwei Siegen hintereinander die zweite Niederlage unter ihrem neuen Coach Florian Kohfeldt hinnehmen und stecken weiter tief im Tabellenkeller fest. Lucas Alario (11.) machte frühzeitig Erfolg der Leverkusener perfekt. Für den Argentinier war es der dritte Saisontreffer.

Nachdem sich beide Teams vor 26.620 Zuschauern in den ersten zehn Minuten neutralisiert hatten, übernahm Bayer nach und nach das Kommando. Nach einem Warnschuss von Sven Bender führte die erste gute Kombination der Gastgeber gleich zur Führung. Leon Bailey setzte sich auf der rechten Außenbahn gekonnt durch und fand mit gnädiger Mithilfe von Lamine Sane Alario, der keine große Mühe mehr hatte. Bremen zeigte sichtlich beeindruckt von dem Rückstand und verlor zusehends den Faden. Bayer konnte diese Schwächephase der Hansestädter aber nicht ausnutzen und verpassten durch Bailey, Kevin Volland und Karim Bellarabi eine höhere Führung.

Hertha BSC - Hannover 96 3:1 (2:0)

Dank Hannover-Experte Salomon Kalou hat sich Hertha BSC in der Kältekammer Olympiastadion zum Befreiungsschlag gezittert und die Auswärtsmisere der Niedersachsen verlängert. Im Dauer-Schneeregen von Berlin sorgten der Ivorer per Doppelpack (18./45. Minute) und Jordan Torunarigha (83.) nach zuletzt zwei Heim-Niederlagen für den insgesamt verdienten 3:1 (2:0)-Erfolg des Klubs aus der Hauptstadt. Hannover kam vor 29.231 Zuschauern nur zum Anschlusstreffer durch Ihlas Bebou (65.) und kassierte die vierte Niederlage auf fremden Platz in Serie. Mit 22 Punkten liegen die Niedersachsen noch einen Zähler vor den Berlinern, die sich vor dem Hinrunden-Finale bei RB Leipzig am Sonntag von der Abstiegszone absetzten und auf ein entspanntes Weihnachtsfest hoffen dürfen. Kalou erzielte in den vergangenen drei Aufeinandertreffen nun insgesamt sechs Treffer gegen die 96er Gegen kein anderes Team im deutschen Oberhaus war Kalou so oft erfolgreich wie gegen 96.

Quelle: n-tv.de