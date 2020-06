Clemens Tönnies legt sein Amt als Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04 nieder. Der 64-Jährige war nach einem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik massiv in die Kritik geraten, seine Nachfolge ist offen. Der Rücktritt trifft den Klub inmitten einer schweren Krise.

Der mächtige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies legt beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 seine Ämter nieder, wie der 64 Jahre alte Unternehmer auf Anfrage von ntv/RTL bestätigte.

Die Schalker Ultra-Bewegung hatte zuletzt nochmals intensiv den Abschied des milliardenschweren Fleischfabrikanten gefordert, der sich im vergangenen August in einer Rede rassistisch geäußert hatte. In Tönnies' Zerlegebetrieb in Rheda-Wiedenbrück hatte es zuletzt einen großen Corona-Ausbruch mit mehr als 1500 Fällen gegeben. Tönnies sitzt neben seinem Aufsichtsratsmandat auch im Schalker Wirtschaftsausschuss und im Eilausschuss für sportliche Entscheidungen. Der FC Schalke teilte kurz nach Tönnies' Rücktritt mit, die Nachfolge "zu einem späteren Zeitpunkt" zu regeln und darüber zu informieren, "wer den Vorsitz des Aufsichtsrats bis zum Ende der laufenden Amtsperiode übernehmen" werde.

"Keine Ausbeuter bei S04"

Tönnies gehört dem Aufsichtsrat des Bundesligisten seit 1994 an, steht seit 2001 an der Spitze des Gremiums. Mit dem Rücktritt des 64-Jährigen steht Schalke inmitten einer sportlichen wie finanziellen Krise ohne Führung da. Der Revierklub erlebte die schlechte Rückserie der Vereinsgeschichte und blieb 16-mal in Folge ohne Sieg. Nur der gute Saisonstart verhinderte, dass die Königsblauen in ernsthafte Abstiegsgefahr gerieten.

Dazu kommen Verbindlichkeiten von knapp 200 Millionen Euro, die auf dem FC Schalke lasten. Nach dem erneut verpassten Einzug in den Europapokal fehlen dem Klub dringend benötigte Einnahmen, in der Corona-Krise sprachen die S04-Verantwortlichen von einer sehr ernsten Lage. Das "Handelsblatt" berichtete, dass das Bundesland Nordrhein-Westfalen seine Hilfe zugesagt habe. Demnach gewähre die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet eine Landesbürgschaft von rund 40 Millionen Euro.

Hinzu kam der Ärger um Tönnies, der sich immer heftiger entlud. Am Eingang der alten Schalker Glückauf-Kampfbahn prangte zuletzt ein Banner mit der Aufschrift: "Keine Ausbeuter bei S04 - Tönnies Raus!" Und an einer Brücke und am Bauzaun des alten Parkstadions gab es Plakate mit gleichlautenden Rücktrittsforderungen. Und: "Keine Rassisten auf Schalke!"