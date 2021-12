Das Coronavirus sorgt für Chaos in der Premier League. Trainer Thomas Tuchel will mit seinem FC Chelsea lieber nicht spielen, muss aber antreten - und vergibt prompt Punkte. Auch sein Kollege Jürgen Klopp ist mit diesem Spieltag nicht glücklich, kassiert sogar selbst Gelb. Manchester City ist der große Sieger.

Die von zahlreichen Coronafällen geplagten Spitzenklubs FC Chelsea und FC Liverpool haben im Titelrennen der englischen Premier League gepatzt. Chelsea kam mit Teammanager Thomas Tuchel bei den Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus, Coach Jürgen Klopp und Liverpool spielten bei Tottenham Hotspur 2:2 (1:1).

Das Tuchel-Team bleibt mit 38 Punkten auf Rang drei, hat aber bereits sechs Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City. Vor der Partie hatten die Londoner wegen zahlreicher Corona-Fälle um eine Verlegung gebeten, die allerdings von der Liga abgelehnt wurde. "Es ist schwer zu verstehen. Ich dachte, wir haben ein starkes Argument mit der Sicherheit und Gesundheit der Spieler", sagte der deutsche Coach der BBC und erklärte: "Wir haben beantragt, nicht zu spielen und die Situation unter Kontrolle zu bringen, und das wurde abgelehnt." Der frühere Dortmunder- und Mainzer Coach bestätigte sieben Corona-Fälle in seinem Team, darunter auch Timo Werner. Auch auf leicht erkrankten Kai Havertz und Europameister Jorginho verzichtete Tuchel, obwohl Tests negativ ausfielen.

Beim Spiel in Wolverhampton saßen lediglich vier Feldspieler auf der Bank. "Am Ende haben wir Spieler, die nach Verletzungen spielen, und wir gehen das Risiko ein", kritisierte der 48-Jährige. Dementsprechend schwer hatten es die Blues, zu Chancen zu kommen. Der frühere Dortmunder Christian Pulisic vergab in der 77. Minute die beste Gelegenheit für Chelsea.

City ist der Sieger des Spieltags

Auch für Jürgen Klopp und den FC Liverpool reichte es bei den Tottenham Hotspur nicht zu einem Sieg. Harry Kane traf nach zweiwöchiger Corona-Pause der Gastgeber in der 13. Minute. Nach dem 1:1 durch Diogo Jota (35.) drehte Andrew Robertson (69.) die Partie für Liverpool. Doch Heung-Min Son sorgte fünf Minuten später nach einem Patzer des zuvor überragenden Liverpool-Torhüters Alisson Becker für den 2:2-Ausgleich.

Torschütze Robertson sah nach einem überharten Foul in der 78. Minute zudem noch die Rote Karte. Insgesamt gab es neun Gelbe Karten im Spiel, darunter eine für Klopp. Die Reds mussten auf die an Corona erkrankten Virgil van Dijk, Fabinho und Curtis Jones verzichten.

Großer Sieger des Spieltags ist Manchester City. Der Titelverteidiger gewann bei Abstiegskandidat Newcastle United problemlos mit 4:0 (2:0) und hat nun drei Zähler Vorsprung vor dem FC Liverpool. Ruben Dias (5.), Joao Cancelo (27.), Riyad Mahrez (64.) und Raheem Sterling (87.) trafen für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

In Großbritannien breitet sich die hochansteckende Omikron-Variante rasant aus. Mit fast 90.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden liegen die Corona-Zahlen auf Rekordniveau. Auch die höchste englische Spielklasse ist längst erfasst. Von zehn geplanten Partien am 18. Spieltag konnten lediglich vier ausgetragen werden.