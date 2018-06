Sport

2. Liga: HSV startet gegen Kiel: FC Bayern eröffnet Saison gegen Hoffenheim

Fußball-Rekordmeister FC Bayern eröffnet die Bundesliga-Spielzeit 18/19 mit Neu-Coach Niko Kovac gegen die TSG Hoffenheim. Einen Tag später kommt es zwischen dem BVB und RB Leipzig zu einem echten Kracher. Auch für den HSV wird es zum Zweitliga-Start brisant.

Titelverteidiger und Rekordmeister Bayern München eröffnet die neue Saison der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim. Die Partie findet am Freitag, den 24. August, in der Allianz Arena in München statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt.

Die Partien am 2. Spieltag Freitag, 31.08. - Sonntag, 2.09.2018

Schalke 04 - Hertha BSC

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

VfB Stuttgart - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

Hannover 96 - Borussia Dortmund

1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Hoffenheim wird um 20.30 Uhr (Eurosport und ZDF) angepfiffen. Der Rekordmeister aus München gab zuletzt bei einem Saison-Auftakt im Jahr 2008 Punkte ab (2:2 gegen den HSV). Nur einen Tag später steht direkt ein echter Kracher an: Borussia Dortmund bestreitet das erste Saisonspiel mit dem neuen Trainer Lucien Favre gegen RB Leipzig. Wer bei den Leipzigern auf der Bank sitzt, ist noch unklar.

Die beiden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg spielen gegen den FC Augsburg und Hertha BSC. Düsseldorf hat Heimrecht, Nürnberg spielt in Berlin. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, Werder Bremen gegen Hannover 96, SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04 sind die weiteren Begegnungen zum Auftakt.

Die 56. Bundesliga-Saison endet nach 34 Spieltagen am 18. Mai 2019. Vor Beginn der neuen Saison findet am 12. August das Duell um den Supercup zwischen den Münchnern und Pokalsieger Eintracht Frankfurt statt.

Auch der Auftakt in der 2. Liga hat es in sich: Für den Hamburger SV geht es im ersten Zweitliga-Spiel der Vereinsgeschichte bereits am 3. August gegen Holstein Kiel los (20.30 Uhr).

Quelle: n-tv.de