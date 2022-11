Siemens legt die Gleise und stellt Loks sowie Züge - die Bahn betreibt sie. Ägypten lässt sich mit deutschem Know how das sechsgrößte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt bauen. Es ist ein Milliarden-Geschäft.

Die Deutsche Bahn soll das erste Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten betreiben und instandhalten. Ein auf 15 Jahre laufender Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich sei bei der Klimakonferenz in Sharm el Scheich unterzeichnet worden, teilte der Konzern in Berlin mit. Den Auftrag hat die Bahn-Tochter DB International Operations erhalten.

Diese werde in einem Joint-Venture mit dem ägyptischen Unternehmen Elsewedy Electric die Infrastruktur sowie den Hochgeschwindigkeits-, Regional-, und Güterverkehr betreiben und übernehme auch die Instandhaltung von Stationen und Depots. "Das neue Bahnsystem treibt die wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens voran und sorgt für mehr Klimaschutz, von dem wir auch alle profitieren", teilte Niko Warbanhoff mit, Chef der ECO-Gruppe der Bahn, in der verschiedene Auslandstöchter gebündelt sind.

Das ägyptische Hochgeschwindigkeitsnetz soll den Angaben zufolge 2000 Kilometer lang werden, es wäre damit das sechstlängste Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Die erste Linie soll ab 2025 die Metropolregionen Alexandria, Kairo und die künftige neue Verwaltungshauptstadt verbinden. "Ein Konsortium um Siemens Mobility errichtet die Infrastruktur und liefert die Fahrzeuge für den Personenverkehr sowie Güterlokomotiven", hieß es.

Größter Auftrag für Siemens

Siemens hatte den Milliarden-Deal bereits im Mai unter Dach und Fach gebracht. Für die Münchener ist es nach eigenem Bekunden der größter Auftrag der 175-jährigen Firmengeschichte. Der Industriekonzern soll zusammen mit zwei Partnern ein System für Hochgeschwindigkeitszüge aufbauen. Allein der auf den DAX-Konzern entfallende Auftragswert belaufe sich auf 8,1 Milliarden Euro.

Siemens Mobility wird den damaligen Angaben zufolge 41 Hochgeschwindigkeitszüge, 94 Regionalzüge und 41 Güterlokomotiven liefern. Allein für den Bau des Schienennetzes entstünden 40.000 Jobs in Ägypten. Hinzu kämen fast 7000 Arbeitsplätze bei Lieferanten sowie in anderen Wirtschaftszweigen.

Die Bahn steht für ihre Engagements im Ausland immer wieder in der Kritik. Gegner fordern, dass der Konzern sich auf den Ausbau des deutschen Netzes konzentrieren sollte. Die Bahn betonte am Dienstag, dass die Gewinne aus dem Ägyptenprojekt in Deutschland reinvestiert werden sollen.