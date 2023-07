Maschmeyer in "Biz & Beyond"

Maschmeyer in "Biz & Beyond" "Ich war überarbeitet, tablettensüchtig und wurde depressiv"

Carsten Maschmeyer gilt als einer der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren Deutschlands. Im neuen ntv-Podcast "Biz & Beyond" rechnet er mit der Euphorie bei Startups ab und verteidigt sein früheres Unternehmen, den damals umstrittenen Finanzvertrieb AWD.

Champagnerlaune? Von wegen! Der Milliardär und TV-Investor ("Höhle der Löwen") sagt der Startup-Szene schwere Zeiten voraus. Neu gegründete Unternehmen müssten mit Finanzierungsengpässen rechnen, sagt Maschmeyer im neuen ntv-Podcast "Biz & Beyond":"Viele Startups, die noch keinen Umsatz haben, kriegen kein Geld. Und diejenigen, die schon Umsatz haben, eben zu niedrigeren Bewertungen."

Auch Exits, Unternehmensausstiege von Investoren und Gründern zu einem möglichst hohen Gewinn, fänden aktuell so gut wie nicht statt. Investoren würden davon zunehmend profitieren. "Der Verkäufermarkt hat sich in einen Käufermarkt gedreht."

Wichtig sei die Geschäftsidee. "Alles, was solide ist, was profitabel ist und Menschen hilft, ist sinnvoll", sagt Maschmeyer. Als Beispiel taugt ihm ausgerechnet der von ihm in den achtziger Jahren übernommene und später an die Börse geführte Finanzvertrieb AWD. Das Unternehmen sah sich immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, Kleinanleger und Sparer seien über die Investitionsrisiken nicht ausreichend aufgeklärt worden. "Ich vermute, durch meine Erfindung haben die Bundesbürger, aber auch Menschen in Österreich, der Schweiz, Großbritannien und Italien Milliarden an niedrigeren Beiträgen gespart", erwidert Maschmeyer.

"Ich war depressiv und tablettensüchtig"

Auch über die Schattenseite seines unternehmerischen Erfolgs spricht der Unternehmer: "Ich war überarbeitet, wurde depressiv, war tablettensüchtig", erzählt er in "Biz & Beyond". Seit 13 Jahren sei er geheilt. Zum Geschäftsfeld "Mental Health" habe er deshalb einen besonderen Bezug. Inzwischen habe er sich an verschiedenen Firmen, die sich mit mentaler Gesundheit beschäftigen, beteiligt.

Wichtig sei, die Bedürfnisse der Verbraucher frühzeitig zu erkennen. "Nur das Gründen alleine reicht nicht." Außerdem komme es auf Durchhaltevermögen an. Als Vorbild dafür dient ihm Gerhard Schröder. Der Gerhard Schröder aus dem Jahr 2005. "Sein Durchhalten im letzten Wahlkampf, das stand null zu vier. Und dann hat der jeden Marktplatz erobert." Umfragen und Medien seien gegen ihn gewesen und dennoch habe er noch ein knappes vier zu vier geschafft. "Das bewunderte ich".