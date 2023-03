Züge rollen bereits wieder an Deutsche Bahn kündigt "weitgehend normalen Betrieb" an

Der 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften trifft Millionen von Reisenden, das große Chaos aber bleibt aus. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass sich der Verkehr schnell wieder normalisiert. Im Regionalverkehr fährt der Betrieb schon am Streiktag wieder hoch, genau wie bei der S-Bahn in Berlin.

Die Deutsche Bahn rechnet nach dem Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Dienstagmorgen mit einem "weitgehend normalen Betrieb". "Sowohl die Züge des Fernverkehrs als auch die Züge des Regional- und S-Bahnverkehrs werden größtenteils planmäßig verkehren", teilte der Konzern mit. Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) sowie Verdi war für 24 Stunden ab 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag angekündigt worden. Bereits kurz vor Mitternacht fielen die ersten Verbindungen im Fernverkehr komplett aus. Am Montagnachmittag dann hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn bereits, dass der Regionalverkehr in einigen Gebieten sukzessive wieder anfahre - also noch vor Ablauf der 24 Stunden.

"Obwohl noch Stellwerke bestreikt werden, können auf einigen Linien wieder Züge fahren. Es muss aber auch am Abend noch mit weitreichenden Einschränkungen gerechnet werden", teilte das Unternehmen mit. In Berlin verkehrten bereits ab Nachmittag wieder S-Bahnen. Der Streik sollte dort laut vorherigen Ankündigungen nur bis 15 Uhr laufen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte gemeinsam mit Verdi in den jeweiligen Tarifkonflikten für Montag bundesweit zum Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Verhandlungen in Potsdam gestartet

Verdi und Vertreter des Beamtenbundes dbb kamen am Montag zur dritten Runde der Tarifverhandlungen in Potsdam zusammen, die für drei Tage angesetzt ist. Der Ausgang ist jedoch ungewiss, die Fronten sind seit längerer Zeit verhärtet. Die Arbeitnehmervertreter fordern ein deutlich verbessertes Angebot. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte eine Schlichtung weiterhelfen. Scheitert diese jedoch auch, drohen unbefristete Arbeitskämpfe.

Bei den Verhandlungen der EVG mit rund 50 Unternehmen aus der Eisenbahn- und Verkehrsbranche steht der nächste Termin erst Ende April an. Dort gab es bislang eine Verhandlungsrunde, welche die EVG jedoch nicht zufriedenstellte. Streiks bis einschließlich Ostern schließen die Gewerkschafter aus.

Für Fahrgäste der Deutschen Bahn gelten Kulanzregeln. So können Kunden im Fernverkehr ihr im Zeitraum vom 26. bis zum 28. März 2023 gebuchtes Ticket bis einschließlich Dienstag, den 4. April 2023, flexibel nutzen.