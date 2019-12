Der geschasste Konzernchef einer der weltweit mächtigsten Auto-Allianzen steht in Japan eigentlich unter strengen Kautionsauflagen. Doch Carlos Ghosn taucht unerwartet im Libanon auf. Nach einigem Rätselraten meldet der Angeklagte sich dann selbst zu Wort: Er sei geflüchtet.

Unerwartete Wende im Wirtschaftskrimi um Ex-Autoboss Carlos Ghosn: Der in Japan auf Kaution freigelassene frühere Auto-Topmanager hat das Land überraschend verlassen und ist in den Libanon gereist. Berichten libanesischer Medien zufolge traf Ghosn bereits am Sonntagabend an Bord eines Privatjets auf dem Internationalen Flughafen Beirut ein. Unter welchen Umständen er aus Japan ausreisen konnte, ist noch unklar.

Ghosn bestätigte heute frühere Angaben aus libanesischen Regierungs- und Sicherheitskreisen, dass er sich im Libanon aufhält. Er erklärte in einem schriftlichen Statement, dass er vor der "Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung" in Japan geflüchtet sei. Er werde nun nicht mehr von dem "manipulierten japanischen Justizsystem als Geisel gehalten".

Zu den genaueren Umständen seiner Ausreise äußerte sich der frühere Spitzenmanager der Autobranche nicht. Offenbar erfolgte sie jedoch nicht im Rahmen einer Übereinkunft mit der japanischen Justiz. Der japanische öffentlich-rechtliche Sender NHK zitierte einen Mitarbeiter des dortigen Außenministeriums mit den Worten, Ghosn habe das Land nicht verlassen sollen: "Hätten wir vorab davon gewusst, hätten wir die zuständigen Strafverfolgungsbehörden informiert."

Ghosn, der neben der französischen und brasilianischen auch die libanesische Staatsangehörigkeit hat und ein Luxusanwesen in Beirut besitzt, war im April auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen worden - unter strengen Auflagen. Diese sollten eigentlich verhindern, dass er sich dem Zugriff der japanischen Behörden entzieht oder etwaiges Beweismaterial vernichtet. Unter anderem wurde ihm dabei von der japanischen Justiz verboten, das Land zu verlassen.

Ghosn gilt als Architekt des internationalen Autobündnisses zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi. Am 19. November 2018 war er in Tokio wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden. Zudem soll er laut Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme wurde er von Nissan und kurz darauf auch Mitsubishi Motors als Verwaltungsratschef gefeuert. Im Januar trat er schließlich auch von seinem Posten als Renault-Konzernchef zurück. Ghosn hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen.