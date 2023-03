Großstreik am Montag Gewerkschaften legen Verkehr in Deutschland lahm

Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaften EVG und Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind der Fern-, Regional-, und Nahverkehr sowie Flughäfen und die Autobahngesellschaft.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen am Montag mit einem ganztägigen Streik den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen. Die EVG erklärte, sie rufe die rund 230.000 Beschäftigten aller Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, in denen derzeit verhandelt werde, am 27. März zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Die Arbeitsniederlegungen sollten am Montagmorgen 0 Uhr beginnen.

Verdi kündigte an, unter anderem Flughäfen und öffentliche Einrichtungen in mehreren Bundesländern zu bestreiken. 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden in den Arbeitskampf gerufen, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Frank Werneke. "Wir rechnen mit einer umfassenden Streikbeteiligung."

