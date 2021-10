Tesla und Microvats sind schon da, nun investiert ein weiteres Unternehmen in Brandenburg: Rock Tech Lithium will in Guben eine Fabrik für Lithiumhydroxid errichten. Das soll in Elektroautos Verwendung finden.

Das kanadische Rohstoff-Unternehmen Rock Tech Lithium plant im ostbrandenburgischen Guben eine Anlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für Elektroautos. Rund 470 Millionen Euro sollen investiert werden, teilte das Unternehmen mit.

Der Produktionsstart sei für 2024 geplant. Die Investitionsentscheidung für alle Produktionsschritte hänge unter anderem noch von Gesprächen über bereits beantragte beziehungsweise weitere Fördergelder ab, hieß es. Bei laufendem Betrieb der Gesamtanlage würden rund 160 Mitarbeiter beschäftigt.

Pro Jahr sollen rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden. Das entspricht dem Bedarf von rund 500.000 Elektrofahrzeugen. "Unser Ziel ist, als erstes Unternehmen weltweit, einen geschlossenen Kreislauf für Lithium zu schaffen", sagte Unternehmenschef Dirk Harbecke. In Brandenburg haben sich auch der Elektroautobauer Tesla und der US-Batteriehersteller Microvast angesiedelt.