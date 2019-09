Im Zuge des Geldwäscheskandals um die Danske Bank wird bereits gegen etliche Geldhäuser ermittelt. Nun durchsucht die Staatsanwaltschaft auch die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. In dem Skandal geht es um Hunderte Milliarden Euro.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal der Danske Bank die Zentrale der Deutschen Bank durchsucht. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Bundeskriminalamts seien seit gestern in den Räumen der Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt, um Unterlagen zu sichern, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gingen dem Verdacht nach, dass das Institut Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät abgegeben habe. Es gebe zwar einen Durchsuchungsbeschluss, doch die Deutsche Bank kooperiere mit den Behörden.

Die Deutsche Bank erklärte, sie habe den Sachverhalt selbst umfassend aufgearbeitet und die angeforderten Unterlagen soweit möglich freiwillig herausgegeben.

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines gigantischen Geldwäsche-Skandals. Über eine kleine estnische Filiale des dänischen Bankhauses und die Ukio-Bank in Litauen wurde offenbar russisches Schwarzgeld in Höhe von Hunderten Milliarden Euro gewaschen. Die Spur führt auch zur Swedbank und zur finnischen Nordea. Es geht um den vermutlich größten bekannten Geldwäscheskandal der Welt.

Nun ist offenbar auch die Deutsche Bank ins Visier der Ermittler geraten. Denn die Danske-Bank überwies das Geld nicht selbst in die EU, sondern über so genannte Korrespondenzbanken - darunter die Deutsche Bank. Korrespondenzbanken sind Geschäftspartner, mit denen Banken bei grenzüberschreitenden Transfers zusammenarbeiten. Gegen einige dieser Banken gehen im Zusammenhang mit der Danske die europäische Bankenaufsicht EBA sowie Behörden in den USA und zahlreichen anderen Ländern vor.

Die Danske Bank hatte nach einer internen Untersuchung im vergangenen Jahr eingeräumt, dass ihre Filiale in Estland zwischen 2007 und 2015 als Pipeline für russisches Schwarzgeld in die EU diente. Über Danske-Konten in Tallinn, die Tarnfirmen in Großbritannien oder in britischen Übersee-Gebieten gehörten, flossen rund 200 Milliarden Euro - fast zehnmal so viel Geld wie die gesamte Wirtschaftsleistung des kleinen baltischen Landes. Die Manager der Bank sahen darin offenbar kein Problem. Sie wurden erst 2014 aktiv, weil ein eigener Mitarbeiter Alarm geschlagen hatte.

Erst am Morgen war bekannt geworden, dass der frühere Chef der Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, tot aufgefunden wurde. Die Polizei hatte Rehe seit Montag gesucht. Dieser leitete die Filiale der Danske Bank in Estland von 2007 bis 2015. Rehe sei dabei nicht als Verdächtiger geführt worden, sondern als Zeuge, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.