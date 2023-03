Zweifel an Funktionalität

Zweifel an Funktionalität Störung bei Twitter knockt Timeline aus

Kurz nach einer neuen Entlassungswelle bei Twitter kommt es zu einer weltweiten Störung: Viele Nutzer finden in ihrer Timeline keine Inhalte mehr. Die Plattform äußert sich nicht, doch die Störung ist längst kein Einzelfall mehr.

Bei Twitter scheint es erneut zu einem partiellen Ausfall gekommen zu sein. Einige Nutzer konnten am Vormittag nicht auf die Social-Media-Plattform zugreifen, wobei das Problem in mehreren Regionen auftrat. Nach Angaben von Downdetector, einer Website, die Ausfälle verfolgt, meldeten etwa 10.000 Personen den Ausfall, der gegen 11 Uhr MEZ begann.

Nutzer in den USA und anderen Ländern wurden beim Einloggen demnach nicht mit der üblichen Timeline, sondern mit "Willkommen bei Twitter" empfangen. Der Ausfall schien weder die Möglichkeit zu beeinträchtigen, Tweets zu versenden, noch externe Tools wie TweetDeck. Nutzer in mehreren Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, meldeten über Twitter selbst, dass es Probleme mit ihren Haupt-Timelines auf der Twitter-Website gab, und dass die Apps keine neuen Tweets empfingen. Twitter reagierte bislang nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Neue Entlassungswelle trifft Software-Spezialisten

Die jüngsten technischen Probleme mit der Plattform traten somit nur wenige Tage auf, nachdem Konzernchef Elon Musk eine weitere Runde von Stellenstreichungen angekündigt hatte. Seit der Übernahme durch Musk steht Twitter unter besonderer Beobachtung, denn nachdem Musk die Twitter-Belegschaft in einer ersten Runde bereits massiv zusammengestrichen hat, steht die Frage im Raum, ob und inwieweit sich das auf den Betrieb und die Funktionsfähigkeit von Twitter auswirkt.

Twitter ist in der Vergangenheit bereits gelegentlich wegen technischer Probleme ausgefallen, etwa im Dezember. Allein im Februar soll es bei Twitter zu vier Ausfällen gekommen sein, wie die "New York Times" berichtete. Die Zuverlässigkeit des Dienstes habe in den vergangenen Wochen erheblich abgenommen, bilanzierte die Zeitung.

Betroffen von der jüngsten Streichrunde sollen auch Produktmanager und Software-Spezialisten sein, die für die Zuverlässigkeit der Twitter-Dienste und für Funktionen rund um Künstliche Intelligenz (KI) zuständig sind. Das Unternehmen hatte im Januar etwa 2300 Beschäftigte, rechnete der Eigentümer Elon Musk vor. Vor der 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme durch den Tesla-Chef waren es noch mehr als 7000.