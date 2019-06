Dass Deutsche-Bank-Chef Sewing sein Haus umbauen will, ist bekannt. Wie das aussehen könnte, deutet sich nun an: Laut Medienberichten sollen weltweit 20.000 Stellen gestrichen werden. Einen Bereich dürfte es besonders hart treffen.

Die Umrisse der massiven Umbaupläne bei der Deutschen Bank werden erkennbar. Das größte deutsche Geldhaus erwägt laut einem Bericht des "Wall Street Journal" den Abbau von weltweit bis zu 20.000 Stellen. Das berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen hochrangigen Insider. Sollten die Pläne so umgesetzt werden, träfe es mehr als ein Fünftel der Belegschaft - diese betrug Ende des ersten Quartals rund 91.500 Mitarbeiter. Das Institut wollte keinen Kommentar abgeben und bekräftigte, man werde sich zu gegebener Zeit zum Umbau äußern.

Vorstandschef Christian Sewing hatte Ende Mai auf der Hauptversammlung erklärt, er sei zu "harten Einschnitten" vor allem bei der seit Jahren darbenden Investmentbank bereit. Nach Aussage eines Insiders finden derzeit Gespräche auf höchster Ebene statt, finale Entscheidungen seien aber noch nicht getroffen worden. Dies wird im Juli erwartet.

Zwei Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der Aufsichtsrat könne am 7. Juli - einem Sonntag - den Plan Sewings auf einer außerordentlichen Sitzung beschließen. Der Termin sei aber noch nicht abschließend bestimmt worden. Bislang seien nicht alle Mitglieder des Kontrollgremiums eingebunden, sagte eine mit der Diskussion vertraute Person. Eine Sprecherin der Bank wollte die Informationen nicht kommentieren.

Auch Umbau im Vorstand möglich

Im Bereich Unternehmens- und Investmentbank des Deutsche-Bank-Konzerns sind aktuell gut 38.000 Menschen beschäftigt. Dieses Segment dürfte bei dem anstehenden Umbau besonders stark zur Ader gelassen werden. Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mehrere Insider berichtete, steht im Aktienhandel jeder zweite Job zur Disposition.

Insgesamt dürften Hunderte Stellen im Handel und im Research-Bereich sowie im Handel mit Derivaten wegfallen. Sewing hat bereits im vergangenen April, zu Beginn seiner Amtszeit, vor allem im Aktienhandel die Axt angelegt und dort rund ein Viertel der Stellen gestrichen. Die Deutsche Bank läuft der Konkurrenz der großen Wall-Street-Banken schon seit Jahren hinterher.

Ihre lange Zeit angeknacksten Beziehungen zu den US-Aufsehern haben die Frankfurter inzwischen offenbar wieder verbessert. Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass das Institut in diesem Jahr beide Teile des jährlichen Stresstests der Branche in den USA bestanden hat - nachdem sie 2015, 2016 und 2018 durchgefallen war. Mit diesem Achtungserfolg ist nun der Weg für harte Einschnitte gerade auch in den Vereinigten Staaten frei. Allerdings dürfte auch der Standort London - Heimatbasis der meisten Investmentbanker im Konzern - deutlich Federn lassen müssen.

Der Umbau dürfte auch mit Veränderungen im Vorstand verbunden sein. Hinter Investmentbanking-Chef Garth Ritchie steht schon länger ein Fragezeichen, ebenso wie hinter seiner für Compliance zuständigen Kollegin Sylvie Matherat. Denkbar ist, dass Vorstandschef Sewing selbst das Ressort von Ritchie übernimmt - auf Dauer oder vorübergehend, wie eine mit den Überlegungen vertraute Person sagte. Einem früheren Medienbericht zufolge soll auch der Stuhl von Finanzchef James von Moltke wackeln. Die Bank wollte sich auch zu den Personalien nicht äußern.