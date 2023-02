In München werden am Freitag keine regulären Flüge ankommen oder starten.

Verdi weitet seine Warnstreiks in den laufenden Tarifverhandlungen aus. In den kommenden Tagen sollen auch die Beschäftigten an Flughäfen in den Ausstand treten. Die Airports in München, Frankfurt und Hamburg streichen daraufhin alle für Freitag geplanten regulären Starts und Landungen. Die Anreise zur Sicherheitskonferenz ist davon nicht betroffen.

Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi stellen mehrere deutsche Flughäfen am Freitag ihren regulären Passagierbetrieb ein. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Der Münchener Airport teilte dies selbst mit. Die Flughäfen Frankfurt - immerhin größter deutscher Airport - und Hamburg teilten mit, dass es keinen regulären Flugbetrieb geben werde. Dies hatte zuvor ein Lufthansa-Sprecher dem "Stern" bestätigt. Dies werde zudem auch für den Flughafen in Stuttgart erwogen. An den Airports in Berlin und Köln/Bonn sei hingegen ein Notbetrieb geplant.

"Aufgrund des Streiks hat die Flughafen München GmbH beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als oberste Luftaufsichtsbehörde beantragt, den Airport für diesen Tag von der Betriebspflicht für den gewerblichen Luftverkehr zu befreien", hieß es in einer Mitteilung des Flughafens. Dem Antrag sei stattgegeben worden. Von 00.00 Uhr am Freitagmorgen bis 1.00 Uhr in der Nacht zum Samstag werde es keine Passagierflüge geben. Ausgenommen seien Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz.

Mehr als 700 Starts und Landungen seien am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt geplant, hatte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens erklärt. Verdi hatte zuvor an mehreren deutschen Flughäfen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In München ist ein gemeinsamer Streik von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geplant, wie Verdi Bayern mitteilte.

"Massive Beeinträchtigungen"

Der Airport Frankfurt informiert auf seiner Homepage, dass es wegen des Streiks "ganztägig zu massiven Beeinträchtigungen" kommen werde. Ein regulärer Flughafenbetrieb könne nicht gewährleistet werden, heißt es weiter. Fluggäste werden ihre Flüge nicht erreichen können und sollen von einer Anreise an den Flughafen absehen.

Der Flughafen Hamburg teilt online mit, dass es am Freitag keinen regulären Flugbetrieb geben werde. Passagiere werden gebeten, sich mit ihren Airlines in Verbindung zu sitzen und nicht zum Flughafen zu kommen. Der Flughafen Stuttgart warnt, dass es zu "Beeinträchtigungen und Flugausfällen" kommen könne.

In der aktuellen Tarifrunde fordern die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund eine Einkommenssteigerung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Der neue Tarifvertrag für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar in Potsdam geplant.

Warnstreiks in NRW und Rheinland-Pfalz

Derweil haben auch heute Beschäftigte in mehreren Bundesländern die Arbeit niedergelegt. Um Druck aufzubauen, gingen Bedienstete unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in den Warnstreik. In NRW streikten vor allem Beschäftigte der kommunalen Verwaltung. Die Warnstreiks betrafen etwa die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Essen und Duisburg. Arbeitsniederlegungen waren auch für die Verwaltungen in Bochum, Remscheid und Solingen geplant. Zudem waren Kindertagesstätten, städtische Bäder, Betriebshöfe und Grünflächenämter vom Ausstand betroffen.

Viele Bereiche des öffentlichen Dienstes waren auch in Ludwigshafen und Kaiserslautern durch Streiks beeinträchtigt. Krankenhäuser und Energieversorger seien zum Teil nur mit einem Notdienst betrieben worden, teilte ein Verdi-Sprecher mit. In Ludwigshafen seien zudem alle Kitas geschlossen gewesen.

Auch in Sachsen-Anhalt beteiligten sich Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an den Warnstreiks. In Halle und Umgebung legten etwa Beschäftigte in Kindertagesstätten, Verwaltungen und Sparkassen die Arbeit nieder.