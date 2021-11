Die Corona-Pille von Pfizer versetzt die US-Anleger in Euphorie. Statt auf eine höhere Impfquote zu hoffen, erscheint ein Medikament als schnelle Lösung. Die Papiere von Biontech und Moderna rauschen ab, dafür boomen Aktien der Airlines.

Starke Jobdaten und ermutigende Testergebnisse für ein Coronavirus-Medikament von Pfizer haben die US-Börsen beflügelt. Alle drei Auswahlindizes gingen mit frischen Bestmarken aus dem Handel. Der Dow-Jones-Index schloss 0,6 Prozent höher auf 36.327 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 15.971 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4697 Punkte zu.

Im Oktober entstanden in den USA 531.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, Analysten hatten nur mit 450.000 gerechnet. Das lieferte Händlern zufolge einen weiteren Beweis, dass die US-Wirtschaft zu Beginn des vierten Quartals wieder an Schwung gewinnt. "Es bestätigt, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Fundament steht, und es besteht die Möglichkeit, dass die Weihnachtsrally eine der stärksten in der jüngsten Vergangenheit sein könnte", sagte Peter Essele, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter Commonwealth Financial Network.

Pfizer-Pille: "Wir lieben es"

In Kauflaune versetzten die Anleger Studiendaten, denen zufolge ein Pfizer-Medikament die Wahrscheinlichkeit für schwere Corona-Verläufe um 89 Prozent verringert. Die Titel des Pharmariesen sprangen um fast elf Prozent nach oben, während die Impfstoffhersteller Moderna und Biontech um 16,5 beziehungsweise 20,9 Prozent abstürzten. "Das wird als 'Game Changer' angesehen", sagte ein Börsianer. Das gelte vor allem für die von den Pandemie-Beschränkungen besonders gebeutelten Branchen. "Es ist eine schnelle und wirksame Lösung ... wenn Sie eine Diagnose erhalten, nehmen Sie einfach die Pille und sind wieder im Einsatz. Der Markt liebt es, der Reise- und Freizeitsektor liebt es und wir lieben es", sagte Investmentexperte Thomas Hayes vom Vermögensverwalter Great Hill Capital.

Die Aktien von American Airlines, United Airlines, Delta sowie der Kreuzfahrtunternehmen Carnival und Norwegian Cruise stiegen zwischen 5,7 und 8,3 Prozent. Auch Titel aus weiteren Branchen, die von einer Normalisierung des öffentlichen Lebens profitieren würden, zählten zu den Gewinnern, darunter Kinobetreiber wie AMC Entertainment und die Themenparkbetreiber Disney und Six Flags Entertainment.

Ein optimistischer Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft verhalf Canada Goose zu kräftigen Kursgewinnen. Die Aktien des Anbieters von hochpreisigen Daunenjacken stiegen um 19,3 Prozent. Die Firma rechnet für diesen Winter anders als andere Anbieter nicht mit wesentlichen Umsatzeinbußen durch Lieferengpässe oder Versandbeschränkungen.