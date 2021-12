Die zuletzt entdeckte Variante von Sars-CoV-2 bekommt den Namen Omikron. Sie ist hochansteckend und wird zum ersten Mal in Südafrika beschrieben. Wie es zur Entdeckung kam, erzählt die Chef-Virologin des Labors in Johannesburg.

Kein Zutritt, hohe Ansteckungsgefahr: Dutzende Biochemiker, Virologen und Techniker analysieren in einem Gebäude des Privatlabors Lancet in Johannesburg täglich 18.000 PCR-Tests. Dabei haben sie die neue Coronavirus-Variante Omikron entdeckt. Anfang November machten sie ihre die Welt aufschreckende Entdeckung, die Furcht vor einer noch schlimmeren Phase der Pandemie auslöste.

22 positive Tests, hauptsächlich aus der Hauptstadt Pretoria, erregten die Aufmerksamkeit von Chef-Virologin Eftyxia Vardas und ihrem Team. "Wir stellten fest, dass etwas in unseren PCR-Tests anders war", erklärt Vardas in weißem Kittel und Maske. Die gebräuchlichsten Tests zum Nachweis des Coronavirus zielen auf drei Gene ab. Vor einem Monat stellten die Wissenschaftler jedoch zu ihrer Überraschung fest, dass eines der drei Gene in den positiven Ergebnissen nicht mehr auftauchte. "Wir waren zunächst nicht ganz sicher, was es war, ob es sich um eine bestehende oder eine neue Variante handelte", sagt die Virologin.

Zwei weitere Wochen später

Zu diesem Zeitpunkt gab es vier als "besorgniserregend" eingestufte Virusvarianten: Delta, die derzeit weltweit dominiert, Alpha, Beta und Gamma. Das Wissenschaftlerteam wollte keinen falschen Alarm auslösen. "Wir brauchten etwa eine Woche, um weitere Proben zu sammeln, und dann noch eine Woche, um sie zu sequenzieren", sagt Vardas. Die Sequenzierung ist ein kostspieliger und langwieriger Prozess, der es den Wissenschaftlern ermöglicht, das Genom des Virus zu entschlüsseln.

"Dann aber waren wir ziemlich sicher, dass etwas nicht stimmt", erzählt die Wissenschaftlerin weiter. "Es zeigte sich, dass es sich um ein völlig anderes Virus handelte." Vardas war überzeugt, dass das veränderte Virus der Grund für den exponentiellen Anstieg der Infektionen in Südafrika war und schickte ihre Ergebnisse und Proben an die Gesundheitsbehörden.

Das Nationale Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) und das renommierte Genomforschungsinstitut KRISP setzten die Untersuchungen fort. Am 25. November gab Südafrika offiziell das Auftauchen einer neuen Variante des Coronavirus mit ungewöhnlich vielen Mutationen bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte den Erreger mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 einen Tag später als "besorgniserregend" ein - und gab ihm den Namen Omikron.