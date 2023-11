Auch aktuell stecken sich Menschen mit SARS-CoV-2 an. Viele Infizierte wollen etwas tun, um die Infektion so gut wie möglich in Schach zu halten. Anwendungen mit Kochsalzlösungen könnten das leisten, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.

Gurgeln oder Nasenspülungen mit Kochsalzlösungen können helfen, das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, zu senken. Darauf weisen Studienergebnisse hin, die ein Forschungsteam um Sebastian Espinoza auf dem wissenschaftlichen Treffen der American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) in Kalifornien vorgestellt hat. "Unser Ziel war es, die Nasenspülung und das Gurgeln mit Kochsalzlösung auf einen möglichen Zusammenhang mit verbesserten Atemwegssymptomen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion zu untersuchen", sagte Jimmy Espinoza, der ebenfalls an der Untersuchung beteiligt war, laut einer ACAAI-Mitteilung.

Für die Untersuchung wurden insgesamt 58 Erwachsene im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zufällig ausgewählt und gebeten, vier Mal am Tag über einen Zeitraum von 14 Tagen mit einer ein- oder zweieinhalbprozentigen Kochsalzlösung zu gurgeln und damit die Nase zu spülen. Alle waren zuvor mit einem PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die Daten der zufällig ausgewählten Studienteilnehmenden wurden im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 mit den Daten von insgesamt 9398 Personen mit positiver SARS-CoV-2-Infektion als Kontrollgruppe abgeglichen.

Weniger Krankenhausaufenthalte

Die Forschenden sahen, dass die Personen, die gegurgelt und gespült hatten, deutlich seltener ins Krankenhaus kamen. Bei den Teilnehmenden mit einprozentiger Kochsalzlösung kamen 18,5 Prozent, bei der zweieinhalbprozentigen 21,4 Prozent der Teilnehmenden ins Krankenhaus. Bei denen, die keine Kochsalzlösung anwendeten, lag der Anteil der Krankenhauseinweisungen bei 58,8 Prozent. Angesichts ihrer Ergebnisse stellten die Forschenden heraus, dass sowohl niedrig- als auch hochkonzentrierte Salzlösungen wirksam sind. Die Spülungen hatten jedoch keinen Einfluss auf die Sterblichkeit der Covid-19-Infizierten, oder auf die Notwendigkeit einer Behandlung auf der Intensivstation oder einer Beatmung dort.

Gurgeln oder Nasenspülen mit Kochsalzlösungen gelten auch bei anderen Infektionen und sogar zur Vorbeugung als gut wirksames und preiswertes Hausmittel. So empfehlen "HNO-Ärzte im Netz": "Regelmäßige Nasenspülungen mit physiologischer Kochsalzlösung können das Erkrankungsrisiko ebenfalls deutlich senken, besonders wenn sie kurzfristig nach Aufenthalt in Menschenansammlungen (Kaufhaus, öffentl. Verkehrsmittel, ggf. Arbeitsplatz) durchgeführt werden." Aber auch für Pollenallergiker und bei Nasennebenhöhlenentzündungen kann das Nasenspülen mit Kochsalzlösung hilfreich sein, ebenso wie das Gurgeln damit bei Halsschmerzen.