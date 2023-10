Im neuen Monat lohnt ein Blick in den dunklen Morgenhimmel besonders - klare Sicht vorausgesetzt. Ein besonderes Ereignis bringt der 9. November, für dessen Beobachtung aber ein Fernglas benötigt wird.

Besonders prächtig ist im November der Anblick des Morgenhimmels. Venus ist auffälliger Morgenstern. Als hellster Planet des irdischen Himmels übertrifft sie noch Jupiter an Glanz. Während Venus im Osten strahlt, ist Jupiter noch am Westhimmel präsent.

So zeigt sich der Fixsternhimmel im November. (Foto: dpa)

Alle Wintersternbilder sind bereits im Osten erschienen. Auffällig funkelt im Südosten bläulich-weiß Sirius, Hauptstern des Großen Hundes. Er ist der hellste Fixstern am nächtlichen Firmament. Orion im Süden zieht mit seinem rötlichen Schulterstern Beteigeuze und dem blauweißen Fußstern Rigel die Blicke auf sich. Der Himmelsjäger Orion ist das Leitsternbild des Winterhimmels. Mit Pollux in den Zwillingen, Kapella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier und Prokyon im Kleinen Hund ist das Wintersechseck komplett.

Mond verdeckt Venus

Planet Venus in der Nähe des Mondes während einer Venusfinsternis im Mai 2010. (Foto: picture alliance / dpa)

Die Venus wird am 9. November zwischen 10.45 und 12.15 Uhr vom Mond bedeckt, ein Ereignis, das bei klarem Himmel mit einem Fernglas verfolgt werden kann. Die genauen Zeiten sind ortsabhängig.

Am Abendhimmel sieht man in der westlichen Hemisphäre noch das Sommerdreieck mit Wega, Deneb und Atair. Hoch im Süden erblickt man das Pegasusquadrat, auch als Herbstviereck bekannt. Steil über unseren Köpfen gehen die Sterne der Kassiopeia durch den Meridian. Entsprechend ihrer Anordnung wird diese Himmelsfigur auch Himmels-W genannt. Wie der Große Wagen ist auch das Himmels-W zirkumpolar, geht also in unseren Breiten nie unter. Widder und Fische vervollständigen das Ensemble der Herbstbilder.

In der nun früh einsetzenden Dunkelheit leuchtet am Osthimmel als erster ein heller Punkt auf. Er ist kein Stern, sondern der Planet Jupiter, der von einer dichten Wolkenhülle umschlossen wird. Man sieht ihn nur, weil er von der Sonne beleuchtet wird. Am 25. gesellt sich der fast volle Mond zu Jupiter.

Jupiter geht auf, wenn Sonne untergeht

Am 3. November steht Jupiter der Sonne genau gegenüber. In dieser Oppositionsstellung geht er im Osten auf, wenn die Sonne im Westen unter dem Horizont versinkt. Um Mitternacht steht er hoch im Süden. Am Morgenhimmel geht er im Westen unter, wenn die Sonne morgens im Osten erscheint.

Die Sternkarte zeigt den gesamten sichtbaren Sternenhimmel zu angegebener Uhrzeit und Tag. Ost und West sind in der Grafik seitenverkehrt. (Foto: dpa)

Zurzeit hält sich Jupiter im Sternbild Widder auf. Für eine Sonnenumrundung benötigt er zwölf Jahre. Mit elffachem Erddurchmesser ist er der größte Planet in unserem Sonnensystem. Rund 1300 Mal würde unsere Erdkugel in den Riesenglobus hineinpassen. Jupiter dreht sich schneller als andere Planeten um seine Achse: Eine volle Umdrehung dauert nur knapp zehn Stunden, während eine Erdrotation fast 24 Stunden lang ist. In einem Teleskop erkennt man, dass Jupiter infolge seiner raschen Rotation abgeplattet ist. Man sieht ein ovales Planetenscheibchen überzogen von Wolkenbändern und -streifen. Reizvoll ist es, das Wechselspiel der vier hellen und großen Monde des Riesenplaneten in einem Fernglas zu verfolgen. Jede Nacht ergibt sich eine andere Konfiguration. Zur Opposition erreicht Jupiter seine geringste Entfernung von der Erde. Sie beträgt am 1. November 596 Millionen Kilometer. Er ist damit knapp viermal weiter von uns entfernt als die Sonne. Das Licht von Jupiter oder ein Funksignal sind 33 Minuten zur Erde unterwegs.

Saturn im Sternbild Wassermann ist noch am Abendhimmel vertreten. Seine Untergänge verlegt der Ringplanet in die Zeit vor Mitternacht. Ende November geht Saturn bereits um 23 Uhr unter. Der Mond kommt auf seiner monatlichen Runde am 20. nachmittags an Saturn vorbei. Wenn es abends dunkel genug geworden ist, um Saturn zu erkennen, hat sich der zunehmende Halbmond bereits etwas von Saturn entfernt. Mars und Merkur bleiben im November hingegen unsichtbar.

Uranus braucht 84 Jahre für Umkreisung der Sonne

Uranus kommt zur Monatsmitte wie Jupiter in Opposition zur Sonne. Um ihn zu sehen, ist allerdings schon ein Fernglas nötig. Er war daher vor Erfindung des Teleskops unbekannt. Er wurde erst im März 1781 von Friedrich Wilhelm Herschel mit einem selbstgefertigten Spiegelteleskop im Sternbild Zwillinge entdeckt. Gegenwärtig hält sich Uranus im Sternbild Widder auf. Er ist 19 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Etwa ein Menschenleben lang - 84 Jahre - ist der grünliche Planet unterwegs, um einmal die Sonne zu umkreisen. Zur Opposition beträgt die Distanz Uranus - Erde 2787 Millionen Kilometer. Diese Strecke legt das Uranuslicht in zwei Stunden und 35 Minuten zurück.

Sollten jemals Astronauten Uranus umkreisen, gäbe es eine zähe Kommunikation mit der irdischen Bodenstation: Eine Antwort auf jede Frage erfolgte jeweils frühestens nach fünf Stunden und zehn Minuten. Fünf große Monde und mindestens 22 Minitrabanten begleiten Uranus auf seinem Weg um die Sonne. Den 18. Uranusmond fand der Stuttgarter Astronom Erich Karkoschka 1999 auf Aufnahmen der Raumsonde "Voyager 2" am Lunar and Planetary Laboratory in Tucson, Arizona.

Neumond tritt am 13. November 10.27 Uhr ein. Die Vollmondposition erreicht der Erdtrabant am 27. um 10.16 Uhr im Sternbild Stier nahe dem Siebengestirn. In Erdferne befindet sich der Mond am 6. abends mit 404.569 Kilometer, während ihn am 21. ebenfalls abends in Erdnähe nur 369.818 Kilometer von uns trennen.

Die Sonne wandert weiter am absteigenden Ast ihrer Jahresbahn. Ihre Mittagshöhe nimmt um sieben Grad ab, die Tageslänge schrumpft um rund eine Stunde und 20 Minuten.