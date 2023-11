Die Angst, an Alzheimer zu erkranken, ist weitverbreitet. Forschende versuchen zu verstehen, welche Faktoren die Entstehung der Krankheit begünstigen und stoßen auf einen versteckten Hinweis in der Körpermitte.

Viel Bauchfett bei Erwachsenen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren erhöht das Risiko, später an Alzheimer zu erkranken. Das hat ein Forschungsteam um Mahsa Dolatshahi von der Washington University in St. Louis in Missouri herausgefunden. Ganz konkret geht es den Ergebnissen der Forschenden zufolge um sogenanntes viszerales Bauchfett, welches sich tief im Inneren des Körpers befindet und die Organe im Bauchraum umgibt. Es wird umgangssprachlich auch als verstecktes Fett bezeichnet.

Die Forschenden gehen davon aus, dass ein Übermaß an viszeralem Fett bis zu 15 Jahre vor dem Auftreten der ersten Alzheimer-Symptome für Veränderungen im Gehirn verantwortlich sein könnte. In die Untersuchung wurden zahlreiche Daten von insgesamt 54 geistig (kognitiv) gesunden Menschen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren erhoben und ausgewertet. Der Body-Mass-Index (BMI) lag im Durchschnitt bei 32 und damit über dem Bereich des Normalgewichts, der bei Frauen mit 24 und bei Männern mit 25 angegeben wird. Zudem sah sich das Forschungsteam die Ergebnisse verschiedener bildgebender Verfahren wie Magnetresonanztomographie (MRT) und Positronen-Emissions-Tomographie (PET) an.

Mit den MRT-Daten wurden das Volumen des viszeralen Fetts im Bauchraum sowie des sogenannten subkutanen Fetts, also dem Fett unter der Haut, bestimmt. Außerdem wurden die Regionen im Gehirn vermessen, die mit der Entstehung von Alzheimer in Verbindung stehen. Mittels der PET-Scans wurde geprüft, ob sich bereits sogenannte Beta-Amyloid- und Tau-Proteine im Gehirn abgelagert haben. Beide stehen im Verdacht, die Kommunikation zwischen den Zellen im Gehirn zu stören und so die Alzheimer-typischen Symptome zu verursachen.

Viele Hinweise und Biomarker

Die Forschenden sahen bei der Auswertung der Daten, dass es bei einem höheren Anteil an Bauchfett auch mehr Amyloid-Proteine in einer Hirnregion namens Precuneus gibt. Veränderungen in Richtung Alzheimer-Erkrankung lassen sich in diesem Bereich besonders früh erkennen. Gleichzeitig nahmen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei diesen Personen einen geringeren Anteil an grauer Substanz in einem bestimmten Teil des Gedächtniszentrums wahr. Sie fanden damit einen weiteren Biomarker für Alzheimer. Insgesamt waren mehr Studienteilnehmer als Studienteilnehmerinnen betroffen.

Schon seit einiger Zeit ist klar, dass viszerales Fett Entzündungen im Körper begünstigen. Für das Forschungsteam ist denkbar, dass das Bauchfett auch die Entzündungslast im Gehirn erhöhen könnte. "Entzündliche Sekretionen (Körpersubstanzen) von viszeralem Fett können - im Gegensatz zu den potenziell schützenden Wirkungen von subkutanem Fett - zu Entzündungen im Gehirn führen, einem der Hauptmechanismen, die zur Alzheimer-Krankheit beitragen", wird Dolatshahi bei Neuroscience zitiert. Gleichzeitig wird vermutet, dass mehrere Ursachen bei der Entstehung von Alzheimer eine Rolle spielen.

Bauchfett mehr als Alzheimer-Risikofaktor wahrnehmen

"Die Studie zeigt, dass solche Gehirnveränderungen im Durchschnitt bereits im Alter von 50 Jahren auftreten, (und damit - Anm. d. Red.) bis zu 15 Jahre bevor die ersten Gedächtnisverlustsymptome von Alzheimer auftreten", resümiert Studienleiter Cyrus A. Raji. Die Forschenden sind sich einige darüber, dass in Zukunft das versteckte Fett am Bauch noch stärker als Risikofaktor für eine Alzheimer-Erkrankung in den Fokus gerückt werden müsse.

Obwohl es in früheren Untersuchungen übereinstimmende Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem BMI und dem Alzheimer-Risiko gibt, sei die aktuelle Untersuchung einzigartig, betonen die Forschenden. Denn bisher habe man noch nie eine bestimmte Art von Fett mit dem eigentlichen Alzheimer-Protein bei kognitiv gesunden Menschen in Verbindung gebracht, sagte Dolatshahi. Die Studienergebnisse sollen auf der Konferenz der "Radiology Society of North America" in der kommenden Woche vorgestellt werden.