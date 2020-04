Dass das neuartige Coronavirus schwere, bisweilen tödliche Atemwegserkrankungen auslösen kann, sorgt weltweit für zahlreiche Tote, Angst und Einschränkungen. Chinesische Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass das Virus sich auch seinen Weg ins Gehirn bahnen kann.

Fieber, Husten, Atem- und auch Magenbeschwerden sind die häufigsten Symptome einer Covid-19-Erkrankung, ausgelöst durch das Coronavirus Sars-CoV-2. Ärzte und Virologen aus aller Welt hatten aber auch von Patienten berichtet, die Anzeichen einer Enzephalopathie zeigten, also einer Funktionsstörung des Gehirns. Viele der Betroffenen hatten keine der bekannten Symptome wie Husten oder Atembeschwerden gezeigt. In einer Studie stellen chinesische Wissenschaftler die Hypothese auf, dass Sars-CoV-2 über das zentrale Nervensystem auch in den Hirnstamm gelangen und sich dort ansiedeln kann.

Von dort aus werden wichtige Körperfunktionen wie Herzkreislauf und Atmung gesteuert. Die Folge eines Befalls dieser Region könnten Herz-Rhythmus-Störungen und Atembeschwerden sein, die auch isoliert von anderen Symptomen auftreten können, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Zuletzt hatten Forscher in Deutschland und Großbritannien schon übereinstimmend festgestellt, dass in einem frühen Stadium der Infektion der Geruchs- und Geschmackssinn schwinden können, selbst, wenn die Erkrankung ansonsten milde verläuft.

Die chinesischen Wissenschaftler hätten "immer mehr Hinweise darauf" gefunden, "dass Coronaviren nicht immer auf die Atemwege beschränkt sind und dass sie auch in das zentrale Nervensystem eindringen und neurologische Erkrankungen auslösen können. Die Infektion mit Sars-CoV-2 wurde sowohl bei Patienten als auch bei Versuchstieren, bei denen der Hirnstamm stark infiziert war, im Gehirn gemeldet."

"Schutzmechanismen bleiben dieselben"

Ob das Vordringen des Virus ins Gehirn auch für das bedrohliche Atemversagen verantwortlich sein könnte, dass eine Covid-19-Erkrankung lebensbedrohlich macht, müsse aber noch geklärt werden, schrieben die Wissenschaftler. "Das Bewusstsein darüber kann eine leitende Bedeutung für die Prävention und Behandlung des Sars-CoV-2-induzierten respiratorischen Versagens haben."

Bestimmte Varianten aus der Familie der Coronaviren, so zeigen es ältere Arbeiten, können durchaus in das zentrale Nervensystem eindringen. Ob das neuartige Coronavirus, das sich seit Dezember von der chinesischen Stadt Wuhan aus in einer Pandemie über die Welt ausbreitet, dazu auch in der Lage ist, "wissen wir noch nicht genau", sagte Peter Berlit, Generalsekretär Deutsche Gesellschaft für Neurologie, dem MDR.

Auf die Frage, ob die neuen Erkenntnisse kurzfristige Auswirkungen auf den Schutz vor Ansteckung oder Verbreitung des Coronavirus haben sollten, antwortet Berlit: "Die Schutzmechanismen sind genau dieselben, weil vermutlich das Virus über Nervenendungen im Bereich der Lunge auf verschiedenen Nervenbahnen in Richtung Gehirn gelangt."

"Wir stehen noch am Anfang"

An der Universitätsklinik in Brescia werden unterdessen bereits an Covid-19 erkrankte Patienten mit Symptomen einer Enzephalopathie getrennt von solchen behandelt, die lediglich die weit verbreiteten Symptome zeigen. Auf der separierten Neuro-Covid-Station wurden Patienten mit Schlaganfällen und Enzephalopathie-ähnlichen Symptomen wie Taubheitsgefühlen eingeliefert, andere delierierten, bevor sie Symptome wie Fieber oder eine Erkrankung der Atemwege zeigten. Experten sensibilisieren daher medizinisches Personal, zu erkennen, dass diese Patienten auch ohne Husten oder Atembeschwerden möglicherweise an Covid-19 erkrankt sind - Ärzte und anderes Klinikpersonal sollten entsprechend Vorkehrungen treffen, um sich vor einer Infektion zu schützen.

Ob das Virus auch weitere neurologische Symptome auslösen kann, wie eine weitere chinesische Studie mit 214 Covid-19-Patienten suggeriert, oder diese eher die Folge anderer Symptome sein könnten, ist weiter offen. Robert Stevens, Neurologe an der renommierten Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, sagte der "New York Times": Es sei schlicht noch zu früh, definitive Aussagen darüber zu treffen, welche Auswirkungen das Virus auf das Nervensystem hat. "Es könnte auch einfach ein niedriger Sauerstoffgehalt im Blutkreislauf sein", der durch Atemstillstand zusammen mit einem Anstieg des Kohlendioxids entsteht, "der erhebliche Auswirkungen auf die Funktion des Gehirns haben und zu Verwirrung und Lethargie führen kann", sagte er. "Wir stehen noch am Anfang, und wir wissen es nicht wirklich sicher".