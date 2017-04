Sport

Aufsteigerduell endet deutlich: RB Leipzig hat europäische Spiele sicher

Es steht fest: Aufsteiger RB Leipzig misst sich in der nächsten Saison mit der internationalen Konkurrenz - mindestens in der Champions-League-Qualifikation. Aber die Sachsen wollen mehr - und es fehlt auch nicht mehr viel.

RB Leipzigs Spielmacher Emil Forsberg war stolz. Denn der Sensations-Aufsteiger spielt kommende Saison international. Bereits fünf Spieltage vor Ende der Fußball-Bundesliga haben die Sachsen mit dem souveränen 4:0 (2:0) gegen den SC Freiburg zumindest die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation und damit die Europa League sicher. Doch das reicht Forsberg & Co. nicht. "Europa League ist schön. Aber wir wollen in die Champions League", sagte der Schwede nach dem vierten Sieg in Serie selbstbewusst.

Den nie gefährdeten 19. Saisonsieg vor 41.446 Zuschauern machten Yussuf Poulsen (36.), Timo Werner (42.), Naby Keita (51.) und Diego Demme (90.) perfekt. Und auf dem direkten Weg in die Königsklasse können sich die Leipziger wohl nur selber stoppen. Es fehlen noch zwei Siege, um mindestens Rang drei zu sichern. "Wir freuen uns über die sichere Europacupteilnahme. Aber es gilt noch einige Aufgaben zu erledigen", sagte Leipzigs Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl. Platz zwei soll mit aller Macht verteidigt werden.

"Wir haben erst 41 Punkte"

Die diesmal chancenlosen Freiburger bleiben trotz der zwölften Saisonniederlage im Rennen um einen internationalen Startplatz. Aber soweit denkt SC-Trainer Christian Streich nicht. "Alles andere ist Zugabe. Wir haben erst 41 Punkte", sagte der 51-Jährige. Beide Aufsteiger könnten am Ende der Saison für ein Novum sorgen, sollten sie sich für das internationale Geschäft qualifizieren.

Mit der Doppelspitze Poulsen/Werner richtete Hasenhüttl seine Elf, die das Hinspiel mit 4:1 gewonnen hatte, noch etwas offensiver aus als zuletzt beim 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Und die in dieser Saison schon so oft erfolgreiche Marschroute der Gastgeber ging auf: Über viel Ballbesitz und ein hohes Tempo kreierten die Gastgeber eine Chance nach der anderen. Die Statistik der ersten Hälfte war eindeutig: 8:3 Torschüsse für Leipzig und mehr als 70 Prozent Ballbesitz. Aber erst kurz vor der Halbzeit konnte Poulsen nach einem Freistoß von Forsberg per Kopf einnetzen. Für den Schweden war es schon der 17. Assist der Saison. Sechs Minuten später spielte Poulsen nach einem Konter einen perfekten Pass auf den schnellen Werner, der sein 16. Saisontor markierte.

Petersen avanciert knapp nicht zum Rekord-Joker

Die Freiburger, bei denen in Vincenzo Grifo, Maximilian Philipp, Marc Torrejón und Manuel Gulde gleich vier Stammspieler fehlten, brachten hingegen kaum einen kontrollierten Spielaufbau zustande. Eher durch Zufall kamen die Breisgauer zu zwei Chancen. In der 25. Minute hebelten die Gäste mit einem langen Pass die RB-Abwehr aus und Leipzigs Keeper Peter Gulasci verhinderte mit einer starken Parade gegen Mike Frantz das 0:1. Gulasci sorgte dann mit einem Fauxpas für die zweite Chance der Gäste (29.). Dem Ungarn rutschte ein Ball aus der Hand, aber Florian Niederlechner traf das leere Tor nicht.

Die mit den Einwechslungen von Top-Joker Nils Petersen und Nicolas Höfler offensiver ausgerichteten Gäste hofften im zweiten Durchgang auf eine Wende. Doch Keita machte diese mit seinem neunten Saisontor schnell zunichte. Danach nahm Leipzig etwas das Tempo raus. In der 79. Minute wurde der Freiburger Ehrentreffer durch Petersen wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Mit seinem 19. Jokertor wäre Petersen zum alleinigen Rekord-Joker der Bundesliga avanciert.

Demme sorgte dann Sekunden vor dem Abpfiff sogar noch für die Einstellung des höchsten Leipziger Bundesliga-Heimsieges, bezahlte sein Tor aber mit dem Verlust eines Schneidezahns.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 15:30 Uhr FSV Mainz 1:0 (1:0) Hertha BSC Spielbericht Borussia Dortmund 3:1 (2:1) Eintracht Frankfurt Spielbericht FC Augsburg 2:1 (2:0) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (2:0) SC Freiburg Spielbericht 1899 Hoffenheim 5:3 (2:2) Borussia M'gladbach Spielbericht VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 15. Apr. 18:30 Uhr Bayer Leverkusen 0:0 (0:0) Bayern München Spielbericht So., 16. Apr. 15:30 Uhr Werder Bremen -:- Hamburger SV So., 16. Apr. 17:30 Uhr SV Darmstadt -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 29 21 6 2 71:15 56 69 2. RB Leipzig 29 19 4 6 55:30 25 61 3. 1899 Hoffenheim 29 14 12 3 56:31 25 54 4. Borussia Dortmund 29 15 8 6 62:33 29 53 5. Hertha BSC 29 13 4 12 37:35 2 43 6. SC Freiburg 29 12 5 12 36:51 -15 41 7. 1. FC Köln 29 10 10 9 42:36 6 40 8. Borussia M'gladbach 29 11 6 12 37:41 -4 39 9. Eintracht Frankfurt 29 10 8 11 29:33 -4 38 10. FC Schalke 28 10 7 11 37:32 5 37 11. Bayer Leverkusen 29 10 6 13 42:44 -2 36 12. Werder Bremen 28 10 6 12 44:48 -4 36 13. VfL Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 -12 33 14. Hamburger SV 28 9 6 13 28:51 -23 33 15. FSV Mainz 29 9 5 15 37:47 -10 32 16. FC Augsburg 29 8 8 13 28:46 -18 32 17. FC Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 -19 28 18. SV Darmstadt 28 4 3 21 19:56 -37 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 15 12 1 2 31:11 20 37 2. Bayern München 14 11 3 0 48:6 42 36 3. Borussia Dortmund 14 11 3 0 35:8 27 36 4. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 5. Hertha BSC 14 11 1 2 24:9 15 34 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 14 7 5 2 22:13 9 26 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. FSV Mainz 15 6 4 5 25:22 3 22 13. Bayer Leverkusen 15 5 5 5 24:22 2 20 14. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 15. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 14:18 -4 17 16. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 17. FC Ingolstadt 14 4 3 7 17:24 -7 15 18. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 15 10 3 2 23:9 14 33 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 14 4 7 3 22:17 5 19 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:25 2 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 8. SC Freiburg 15 4 4 7 18:29 -11 16 9. FC Augsburg 14 4 3 7 11:22 -11 15 10. Borussia M'gladbach 15 4 3 8 16:29 -13 15 11. 1. FC Köln 15 3 5 7 20:23 -3 14 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 15 4 1 10 14:26 -12 13 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 15 2 3 10 13:26 -13 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 14 0 0 14 6:34 -28 0

Quelle: n-tv.de