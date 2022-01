Die E-Auto-Welle rollt. Und so werden in den kommenden knapp sechs Monaten zahlreiche neue Crossover mit Batterie auf den Markt kommen. Das Portfolio reicht von sportlich über praktisch bis hin zu richtig teuer. Im Durchschnitt liegen die Preise für die kommenden Stromer aber bei 40.000 Euro.

Das E-Auto-Angebot wächst schnell und beständig. Auch für die kommenden Monate stehen zahlreiche Stromer-Premieren an. Die meisten davon sind SUV, Klein- und vor allem Kleinstwagen fehlen jedoch weiterhin. Eine Übersicht der Neuheiten von Januar bis Juni.

Cupra Born

Der Cupra Born gilt den Spaniern als elektrische Sportskanone und der weitaus schickere Bruder des VW ID.3. (Foto: Cupra)

Für Viele ist der Cupra Born der schönere ID.3: Jetzt darf auch Seat-Ableger Cupra sein erstes E-Mobil aus dem Konzernbaukasten auf die Straße bringen. Der Born ist technisch weitgehend identisch zu dem Norddeutschen, ist aber dynamischer gezeichnet und knackiger abgestimmt. Bis zu 231 PS Leistung und 540 Kilometer Reichweite sind möglich. Die Preise starten bei 37.200 Euro für die Variante mit 204 PS, was unabhängig von der Ausstattung in etwa auf dem Niveau des entsprechenden ID.3 liegt.

Genesis GV60

Genesis ist die Luxusmarke von Hyundai und will mit dem GV60 im E-Auto-Segment Akzente setzen. (Foto: Genesis)

Nachdem die 2015 gegründete koreanische Premium-Marke zuletzt ihre konventionelle Modellpalette ausgebaut hatte, steht jetzt der Start des ersten reinen E-Modells an. Der Mittelklasse-Crossover GV60 nutzt die Technik der Konzern-Brüder Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6, garniert sie mit neuen Hightech-Features sowie dezidiert dynamischem Design. Hingucker im Innenraum ist eine Kristallkugel in der Mittelkonsole. Beim Start des Fahrzeugs dreht sich ihre Unterseite nach oben und gibt so die Bedienknöpfe für die Automatik frei. Preislich dürfte sich der Genesis oberhalb seiner beiden bürgerlicheren Verwandten positionieren, die im günstigsten Fall ab rund 42.000 Euro zu haben sind.

Mazda MX-30 REV

Der Mazda MX-30 REV hat neben einer Batterie einen Verbrennungsmotor an Bord, der als Reichweitenverlängerer, den Akku während er Fahrt lädt. (Foto: Mazda)

Die Japaner bieten den bisher nur als rein elektrisches Modell erhältlichen MX-30 mit Reichweitenverlängerung durch einen Range-Extender an. Der Ansatz der Japaner ist gleichzeitig ungewöhnlich wie konsequent: Denn als Benziner kommt ein Wankelmotor zum Einsatz, eine eher exotische Bauart, die bei Mazda aber eine lange Tradition hat. Der Kreiskolbenmotor soll sich aufgrund seines geringen Platzbedarfs und des ruhigen Laufs besonders für den Einsatz in Teilzeitstromern eignen. Preislich soll wird die Variante mit dem seriellen Plug-in-Hybridantrieb in einem ähnlichen Rahmen liegen wie das rein batteriebetriebene Modell, das ab rund 34.500 Euro zu haben ist. Eine staatliche Förderung gibt es für den MX-30 REV allerdings nicht.

Mercedes EQE

Der Mercedes EQE ist so etwas wie die stromernde E-Klasse. Daher verwundert der Preis von knapp 100.000 Euro kaum. (Foto: Mercedes)

Im Frühsommer startet die auf der IAA in München gezeigte Business-Limousine EQE. Der kleine Bruder des EQS hat eine ähnlich windschlüpfige Karosserie mit kurzer Motorhaube und großen bogenförmigen Passagierabteil, bietet rund 660 Kilometer Reichweite und mindestens rund 300 PS. Auch der spektakuläre Hyperscreen-Bildschirm, der sich über die komplette Fahrzeugbreite zieht, findet sich an Bord. Preislich wird der Viertürer mit der konventionellen E-Klasse konkurrieren und deutlich unter den knapp 100.000 Euro liegen, die für den EQS aufgerufen sind.

MG 5

Mit dem MG 5 kommt der wohl momentan erste und einzige rein elektrisch betriebene Kombi auf den Markt. (Foto: MG)

Mit zwei Elektro-SUV ist die britische Traditionsmarke in chinesischem Besitz bereits in Deutschland vertreten. Jetzt folgt mit dem MG5 ein elektrische angetriebener Kompakt-Kombi. MG verspricht einen von 479 auf rund 1400 Liter erweiterbaren Kofferraum sowie zwei Batterie-Versionen mit 50 oder 61 kWh für 320 beziehungsweise 400 Kilometer Reichweite. Der Elektromotor treibt den Stromer mit 156 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment an. Der Preis wird unter 40.000 Euro liegen.

Opel Rocks-e

Der Opel Rocks-e ist wohl eher ein Spaßmobil, als ein ernstzunehmendes Auto. (Foto: Opel)

Das elektrische Micromobil Opel Rocks-e startet jetzt für 8000 Euro als kubusförmiger Zweisitzer für die City - begrenzt auf 45 km/h, aber dafür auch für 15-Jährige geeignet. Die Reichweite des nur 2,41 Meter langen Micro-Mobils fällt mit 75 Kilometern gering aus, viel störender im städtischen Alltag dürfte jedoch das geringe Maximaltempo sein. Wer Angst hat, als Verkehrshindernis wahrgenommen zu werden, muss auf die breite Einführung von Tempo-30-Zonen in Städten hoffen. Einige Großstädte haben entsprechende Pläne bereits angekündigt.

Renault Mégane E-Tech

Der Renault Mégan E-Tech ist angetreten, um den VW ID.3 das Wasser abzugraben. (Foto: Renault)

Mit dem elektrischen Cousin des gekannten Mégane nehmen die Franzosen im Frühjahr den VW ID.3 ins Visier. Der in sanftem Crossover-Stil gehaltene Kompakte steht auf einer komplett neuen Elektro-Plattform und soll pro Akkuladung bis zu 470 Kilometer weit. Wie in diesem Segment mittlerweile üblich stehen verschiedene Akku-Größen und Motor-Leistungsstufen zur Wahl. Auch bei der Ladetechnik bietet Renault mehrere Abstufungen von langsam bis schnell. Der Preis orientiert sich mit 35.200 Euro an dem des norddeutschen Konkurrenten.

Skoda Enyaq Coupé

Als Spielart des Enyaq bringt Skoda bis zum Sommer noch ein Coupé. (Foto: Skoda)

Gut ein Jahr nach dem E-Crossover Enyaq schickt die tschechische VW-Tochter dessen Coupé-Ableger auf die Straße. Wichtigster Unterschied sind neben einer exklusiven Top-Version mit 265 PS ein wahrscheinlich generell höherer Preis sowie das schnittigere Design, das nicht nur ästhetische Vorteile bieten soll, sondern auch beim Windwiderstand besser davonkommt. Die effizienteste Ausführung fährt 535 Kilometer weit.

Ssangyong Korando E-Motion

Ssangyong bringt noch in diesem Jahr die elektrische Variante seines Kompakt-SUV Korando auf die Straße. (Foto: Ssangyong)

Die Südkoreaner bringen früh im Jahr als erstes E-Auto eine batteriebetriebene Variante ihres Kompakt-SUV Korando auf die Straße. Der geschlossene Kühlergrill und eine neu gestaltete Frontschürze sind die wichtigsten sichtbaren Änderungen im Vergleich zur konventionellen Variante des Kompakt-SUV. Die Reichweite des ab 39.000 Euro erhältlichen Modells gibt der Hersteller mit 339 Kilometern an. An der Schnellladesäule soll der Akku in rund 33 Minuten von 20 auf 80 Prozent befüllt werden können, Angaben zur Wechselstrom-Ladeleistung macht der Hersteller nicht.

VW ID.5

In Sachen E-Mobilität fahren die Norddeutschen mit zwei neuen Modellen vor: Der ID.5 ist ein etwas veredelter Coupé-Ableger des Kompakt-SUVs ID.4, der ab dem Frühsommer für knapp 47.000 Euro ein knackigeres Design und schnellere Ladetechnik bietet. Zu haben ist das vorläufige Top-Modell der ID-Familie zunächst in den Heckantriebs-Versionen Pro und Pro Performance mit 174 PS beziehungsweise 204 PS sowie in der vorläufigen Top-Variante GTX mit 299 PS, der über elektrischen Allradantrieb verfügt.