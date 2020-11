Bereits einige Hersteller haben E-Bikes mit nabenlosen Rädern angekündigt. Jetzt kann man erstmals ein Fahrrad mit dieser kuriosen Konstruktion bestellen. Das US-Unternehmen Beno hat ab sofort ein solch futuristisches Zweirad unter dem Namen Reevo im Angebot.

E-Bikes mit naben- und speichenlosen Rädern sorgen seit Jahren immer wieder für Aufsehen. Doch Projekte wie das Cyclotron oder das Cyclopic sind trotz jeweiliger Ankündigungen für einen bevorstehenden Marktstart bisher nicht über den Prototypenstatus hinausgekommen. Das jetzt vorgestellte Reevo des US-Unternehmens Beno ist hingegen serienreif und zudem auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo bestellbar - angesichts der besonderen Technik und Optik zu einem erstaunlich niedrigen Preis.

Das Reevo bricht in mehreren Bereichen mit bekannten Fahrradtraditionen. (Foto: Beno)

Das Reevo bricht mit gleich mehreren Fahrradkonventionen. Höhepunkt sind selbstredend die Räder, die auf eine Nabe und entsprechend auch auf Speichen verzichten. Wie bei solchen Radkonstruktionen üblich gibt es auch hier einen starren inneren sowie einen beweglichen äußeren Ring. Letzterer trägt den Reifen, der frei rotieren kann.

Darüber hinaus setzt die Konstruktion auf einen einteiligen Alurahmen sowie eine einarmige Führung des Vorderrads. Zusammen mit in den Rädern integrierten Leuchten sieht das Reevo futuristisch aus. Zusätzlich bietet es einige technische Nettigkeiten wie etwa ein integriertes GPS-Modul oder einen Fingerabdrucksensor, über den allein der rechtmäßige Besitzer die Wegfahrsperre des Bikes deaktivieren kann. Außerdem gibt es eine Smartphone-Halterung in der Lenkermitte sowie eine Reevo-App.

Der Akku ist unter einer Klappe im oberen Teil des Rahmens versteckt. (Foto: Beno)

Wie bei Pedelecs üblich, kombiniert das Reevo einen klassischen Pedal- mit einem E-Antrieb. Zu Antriebsstrang, Getriebe oder Gangschaltung gibt es allerdings keine Informationen. Für Kunden in Europa wird die Leistung des E-Motors entsprechend der Anforderungen an die Pedelec-Klasse auf 250 Watt beschränkt und bis maximal 25 km/h unterstützt. In den USA darf eine 750-Watt-Maschine sogar bis 40 km/h anschieben. Unter einer Klappe im oberen Teil des Rahmens befindet sich die 504-Wh-Batterie, die gut 60 Kilometer Reichweite erlauben soll. Die Ladezeit beträgt etwa drei Stunden.

Derzeit ist das Reevo zu vergünstigten Konditionen auf Indiegogo bestellbar. Ausliefern will man ab März. Das nackte Bike kostet rund 1870 Euro. Zum Preis von 2181 Euro gibt es zusätzlich ein Premium-Paket mit Extras wie Ladegerät, Schutzblechen, E-Klingel, Zusatzakku sowie eine Tasche, die sich im Radinneren befestigen lässt.