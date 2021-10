Dass Rapstar DMX viele Kinder hatte, war bekannt. Wie viele, ist allerdings bis heute, ein halbes Jahr nach seinem Tod, unklar. Immer mehr angebliche Nachkommen melden Ansprüche auf das Erbe an. Inzwischen ist die Zahl auf 15 angewachsen.

Wer hat Anrecht auf das Erbe von DMX? Der Rapper, bürgerlich Earl Simmons, starb im April dieses Jahres nach einem Zusammenbruch. Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche angebliche Kinder zu Wort, die von DMX gezeugt worden sein sollen. Nun kam laut "Page Six" eine weitere Frau namens Raven Barmer-Simmons dazu. Insgesamt beanspruchen nun 15 Personen, dass DMX ihr Vater gewesen sein soll - und wollen Anspruch auf sein Erbe.

Um den Nachlass Simmons' dreht sich ein Gerichtsprozess, denn der Rapper hinterließ kein Testament. Zuletzt wies ein Gericht die Anfrage von Desiree Lindstrom, Verlobte des Rappers und Mutter seines fünfjährigen Sohns ab, als seine "bürgerliche Ehefrau" eingetragen zu werden. Derzeit sind die vier erwachsenen Kinder als Verwalter des Nachlasses eingetragen. Die angeblichen weiteren Kinder sollen sich nun einem DNA-Test unterziehen, um zu beweisen, dass DMX ihr Vater war.

Aus seiner Ehe mit Tashera Simmons, mit der er von 1999 bis 2010 verheiratet war, hat Simmons vier Kinder: Xavier (geb. 1992), Tacoma (geb. 1999), Sean (geb. 2002) und Praise (geb. 2005). Während der Ehe soll DMX mehrmals fremdgegangen sein und dabei Kinder gezeugt haben, unter anderem eine Tochter, die 2002 zur Welt kam. 2016 wurde ein weiterer Sohn geboren, der aus DMX' Beziehung mit Desiree Lindstrom stammt, mit der der Rapper bis zu seinem Tod verlobt war. Der Rapper, der in den 1990er Jahren mit Hits wie "Party Up", "Ruff Riders' Anthem" und "Get At Me Dog" bekannt wurde, hatte auch in einem guten Dutzend Filmen mitgespielt, darunter "Romeo Must Die" und "Exit Wounds".