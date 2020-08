Vom Elite-College zur Militärschule: Belgiens Thronfolgerin Elisabeth setzt eine Familientradition fort und startet eine Ausbildung an der Königlichen Militärakademie. Bei den Medien steht die 18-Jährige bereits im Fokus. Einige vergleichen sie bereits mit der britischen Herzogin Meghan.

Belgiens Kronprinzessin Elisabeth beginnt am Montag ihre Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel. Die 18-Jährige tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, König Philippe. Die Thronfolgerin will für ein Jahr Kurse in Sozial- und Militärwissenschaft auf Niederländisch belegen, wie die Nachrichtenagentur Belga am meldete.

Die Herzogin von Brabant ist die erste belgische Prinzessin, die an der Institution studiert. Sie hatte im Frühjahr ihren Schulabschluss am Atlantic College in Wales gemacht. Die belgische Militärakademie wurde 1834 auf Vorschlag von König Leopold I. gegründet. Seitdem besuchten mehrere Mitglieder des Königshauses die Akademie.

Als Älteste von vier Geschwistern steht Elisabeth unter besonderer Beobachtung. Schließlich soll sie eines Tages ihrem Vater König Philippe auf den Thron folgen. Auf ihr Dasein als Königin bereiten ihre Eltern die Prinzessin akribisch vor. Zuletzt setzte der Palast Elisabeth immer öfter öffentlich in Szene. So begleitete sie im vergangenen Jahr ihren Vater erstmals bei der Aufzeichnung der Ansprache zum Nationalfeiertag. Wenige Wochen zuvor war die royale Tochter unangekündigt und völlig überraschend auf ihrer ersten offiziellen Auslandsreise. Während der Sommerferien begleitete sie Mutter Königin Mathilde bei einer dreitägigen Unicef-Mission in Kenia.

Auch die Medien nehmen Elisabeth mehr und mehr in den Fokus. Bei fast jeder Gelegenheit würdigen sie den lässig-eleganten Stil der Kronprinzessin. Nach dem Nationalfeiertag titelte die Tageszeitung "Het Laatste Nieuws": "Elisabeth zieht alle Blicke auf sich." Und der Sender RTBF fragte: "Elisabeth von Belgien, eine modische Inspiration für die Jugend?" Es sei noch zu früh, sie mit Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus zu vergleichen. Aber wenn Elisabeth wolle, könne sie wie Meghan ein Vorbild für die junge Generation werden, schreibt der Sender.

In der Vergangenheit waren es in der Regel der Bruder und der Vater von König Philippe, die für Gesprächsstoff sorgten. Ex-König Albert II. stritt jahrelang mit der Künstlerin Delphine Boël vor Gericht, weil Albert sich weigerte, sie als Kind anzuerkennen. Und Bruder Laurent wird wegen seines ausschweifenden Lebensstils "Rebellen-Prinz" oder "Prinz Vollgas" genannt.