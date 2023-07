Der Tod einer begnadeten Musikerin, die eine große Lücke hinterlässt, ein Satiriker, der den Zorn der CDU auf sich zieht und ein vermeintlicher neuer Lover, der mutmaßlich zweigleisig fährt. Vip Vip, Hurra! Hier kommt der Rückblick auf die Woche der Promis und all jener, die sich dafür halten.

Promis, die mit ihren Aussagen sowohl TV-Zuschauer als auch Politiker auf die Barrikaden bringen, ein teurer Podcast vom Wendler oder Influencerinnen, die die Gerüchteküche zum Brodeln bringen. Interessiert Sie alles nicht? Dann ist jetzt die Gelegenheit, stattdessen den Text des Kollegen Wolfram Weimer über Elon Musk zu lesen, der 29 Milliarden Dollar versenkt und den süßen Twitter-Vogel für immer verstummen lassen hat.

Viel war wieder los in dieser Woche. Doch sie endet mit einem Schock. Sinéad O’Connor ist tot. Mit ihrer unvergleichlichen Stimme hat die Frau mit den raspelkurzen Haaren Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt. So viele ihrer Aussagen waren Statement und Kampfansage gleichermaßen: gegen soziale Ungerechtigkeiten oder etwa religiöse Institutionen wie die katholische Kirche.

Bewusst anzuecken und unbequem zu sein, war für die irische "Nothing Compares 2 U"-Sängerin ein Lebensmotto, daraus hat die 1966 in Dublin geborene O’Connor nie einen Hehl gemacht. Auf der anderen Seite waren neben diesem unglaublichen Gesangstalent diese große seelische Zerrissenheit, eine familiäre Ausnahmesituation und der Kampf gegen die eigene Dunkelheit im Innern. Mit 56 Jahren ist sie nun gegangen. Sie wird fehlen.

Nicht wenige Menschen haben aktuell das Gefühl, dass wir in vollkommen verrückten Zeiten leben. Europa brennt, in Australien verenden Dutzende Grindwale und auf der Nordsee gibt ein brennender Frachter Anlass zur Sorge vor der nächsten großen Umweltkatastrophe.

Böhmermann und "die Nazis mit Substanz"

Anlass zur Aufregung liefert indes er: Jan Böhmermann, Satiriker und lange Zeit ziemlich lustig, bis er, vorsichtig ausgedrückt, mit seinen kontroversen Nummern und Aussagen für viele Zuschauer immer öfters übers Ziel hinausschoss. Er wird sowohl gefeiert als auch dafür gehasst, wie er gesellschaftliche und politische Themen aufgreift. Geschmacklos aber wird es, Menschen, die eine andere politische Meinung haben, als Nazis zu beschimpfen, frei nach dem Motto: Bist du nicht grün (hinter den Ohren), bist du Nazi.

So bezeichnetet etwa die CDU-Bundesvize Karin Prien einen Tweet des Satirikers als "widerlich und unentschuldbar". Böhmermann hatte nach den umstrittenen Äußerungen von Friedrich Merz über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD geschrieben, bei der Union handele es sich um "Nazis mit Substanz". Prien dazu: "Schlimmer noch ist die Verharmlosung der Nazis und die schleichende "Nazifizierung" von allem, was politisch nicht passt."

Manchmal sollten die Leute vielleicht weniger auf Twitter abhängen. Mittlerweile werden auf der Plattform regelrechte Kämpfe ausgefochten. Oh, gepflegte Debattenkultur, wohin bist du entschwunden? So mancher User twittert erst und denkt dann. Für ziemlichen Twitter-Tumult sorgte unter anderem ein Tweet von Georgine Kellermann. Diese schrieb, "unsere Demokratie müsse auch mit undemokratischen Mitteln gegen ihre Feinde verteidigt werden". Ein Glück, das Twitter-Chef Elon Musk noch nicht auf die Idee gekommen ist, die Lösch-Funktion abzuschaffen.

Weitere Promi-Ereignisse im Überblick

Den schier schrägsten Gossip der Woche liefert wieder einmal Iris Klein, die Mutti von Daniela Katzenberger. Diese soll ja, neben neuen Brüsten, auch einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Wie das "OK! Magazin" schreibt, seien nun aber plötzlich "schockierende" und "pikante Chatverläufe" von Mr. Lover Lover, der wohl im echten Leben Torsten heißt, geleakt worden. Nicht aber zwischen ihm und Iris, sondern einer anderen Frau. Ist der Torsten etwa "zweigleisig gefahren"? Wollte "Mr. T." wirklich "am Donnerstag" mit einer anderen Frau "ins Porno-Kino" scharwenzeln? Unterdessen baut Noch-Ehemann Peter sich eine eigene Karriere auf und es sieht alles ganz danach aus, als würde ihm dieser Schritt mindestens so gut glücken wie die Renovierungsarbeiten in der aktuellen RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" an der Seite von Yvonne.

Indes brodelt die Gerüchteküche wegen der Schmuck-Kollektion von Influencerin Cathy Hummels. User beklagen gelöschte Kommentare hinsichtlich ihrer Firma "bee GRACED". Auf die Frage, wo die schönen Ketten, Armreifen und Ringe hergestellt würden, soll es heißen: "im Ausland." Und: "Das ist unser Geheimnis." Das Credo von "bee GRACED" lautet unter anderem: "Liebe", (…) "mächtige Girls Power" und "eine schützende Hand über unseren Planeten Erde halten".

Ein User auf Twitter schreibt: "Wer gibt schon gerne preis, dass die gleichen Artikel zum Spottpreis bei AliExpress erwerbbar sind? So viel zu handgemacht, hochwertige Materialien und umweltfreundlich." Tatsächlich zeigen vergleichende Fotos der Schmuckstücke eine frappierende Ähnlichkeit. Dennoch sollte man bei all der Aufregung auch die andere Seite beleuchten. Möglicherweise ist es auch umgekehrt und AliExpress hat sich von dem schönen Schmuck-Design inspirieren lassen? Das wäre in der Tat doch ziemlich mies, wenn man bedenkt, dass da ein junges Unternehmen so viel Herzblut in seine Designs steckt, die dann - genauso aussehend - irgendwo zu Spottpreisen angeboten werden.

Das Beste aber kommt, wie immer, zum Schluss. Michi und seine Laura gehen jetzt unter die Podcaster. Juhu! Was sie wohl erzählen werden? Schläft das Baby schon durch? Wie läuft das OnlyFans-Business? Und zieht der Wendler akustisch blank? Fragen über Fragen. Leider hat die ganze Podcast-Nummer einen winzig kleinen Haken. Wer den beiden lauschen möchte, muss knapp 30 Euro berappen. Mein lieber Kokoschinski! Michi, unterschätz die Audio-Sparte nicht! Nicht jeder, der sich vor ein Mikro setzt, hat auch was zu sagen! Bis nächste Woche!