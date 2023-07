Joe Biden verpasst eine Chance, Sylvie Meis wäre eine fantastische Außenministerin und Cora Schumacher verrät, wie sie fast 10.000 Euro am Tag verdient. Vip Vip, Hurra! Der Promi-Rückblick der Woche ist da! Dieses Mal mit deutlichen politischen Ambitionen!

"Lieber Mr. Präsident, sind Sie wach?" Diese Frage möchten gewiss viele Kritiker dem amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, stellen. Im Netz kursieren hunderte, teils verwirrende Mitschnitte, die Zweifel daran wecken, ob der Mann sein Amt überhaupt noch ausführen kann. Mal pennt er kurz vor einer Rede auf der Klimakonferenz in Glasgow ein, dann wieder hält er ein Nickerchen mitten bei Gesprächen im Weißen Haus und schließlich kündigt er ziemlich schlaftrunken an, bei der Präsidentschaftswahl 2024 für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen.

In einem TV-Interview sagte der 80-Jährige, der nachts ein Atem-Gerät benötigt: "Ich habe verdammt viel Wissen erlangt. Ich weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen". Das mag vielleicht stimmen, aber eine gewisse Flugscham hat er in seinem hohen Alter nicht mehr entwickelt - und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Rückblicks auf die Woche der Stars!

Ein Problem vieler Politiker, die ein hohes Amt bekleiden: Sie kümmern sich nicht um den politischen Nachwuchs und klammern sich an die Macht. Das hat man bei Merkel gesehen, das sieht man im Grunde weltweit. Dass aber Joe Biden jetzt eine riesengroße Chance nicht beim Schopfe gepackt hat: unverzeihlich!

Prinz Harry for Präsident!

Gab der US-Präsident doch tatsächlich unserem geliebten Prinz Harry und seiner Gattin, die sich übrigens prima als First Lady machen würde, eine Abfuhr, in der Air Force One mitzufliegen! Ganz zu schweigen davon, dass er jede Menge CO2 hätte einsparen können, wenn er die Royals an Bord geholt hätte! Seit geraumer Zeit schon soll Biden Harrys und Meghans Annäherungsversuche ignorieren. Dass es die beiden in die Politik zieht, ist kein Geheimnis.

Arnold Schwarzenegger ist als Schauspieler aus Österreich Gouverneur von Kalifornien geworden. Warum also sollte ein Prinz aus England nicht Präsident von Amerika werden? Okay, okay, es gibt da wohl so ein paar Richtlinien, wer das höchste Amt der USA übernehmen darf. Na und? Regeln sind da, um gebrochen zu werden!

Prinz Harry for Präsident! Er ist jung, er hat eine tolle Frau und beide wissen, wie man sich bei Hofe und auf politischem Parkett benimmt. Selbst Bidens Schwester, Valerie Biden Owens, hat die Visionen des Paares erkannt. So soll sie Meghan wohl höchstpersönlich dazu geraten haben, in die Politik einzusteigen. Unterstützung gibt es zuhauf. Unter anderem von keiner Geringeren als Katie McCormick Lelyveld - eine der bekanntesten Politikberaterinnen der USA und ehemalige Pressesprecherin der ehemaligen First Lady, Michelle Obama. Lieber Joe, atmen Sie tief durch und laden Sie Harry und Meghan SOFORT ins Weiße Haus zum englischen Tee ein!

Sylvie Meis und die dreisten Diebe

Eine, die ebenfalls ein tolles Bild als First Lady abgeben würde, ist Sylvie Meis. Die modebewusste Moderatorin hätte jedes Staatsbankett mit ihrer Anwesenheit verzaubert und mit ihrem Charme garantiert so manchem politischen Gegner den Wind aus den Segeln genommen. Leider hat Miss Meis ständig Pech in der Liebe. Erst ist der Ehemann weg und dann ärgerlicherweise auch noch eine zweite Liebe der schönen Unternehmerin: ihre Luxushandtaschen.

Während die Blondine sich auf Ibiza vom Nieselwetter in Hamburg erholte, stiegen Einbrecher in ihre Wohnung ein und klauten die guten Stücke im Wert von sage und schreibe 800.000 Euro. Ziel der dreisten Diebe: vor allem die sündhaft teuren Modelle der Luxusmarke Hermés.

Man könnte in Anbetracht der Umstände zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und Bidens Frau Jill einen Tipp geben. Wenn sie Meghan und Harry unterstützt, warum nicht auch Sylvie Meis? Schließlich benötigt Harry, wenn es so weit ist, eine Außenministerin. Und Sylvie könnte mit Meghan nicht nur die Robe, sondern auch die Handtaschen tauschen. Gibt es ein schöneres Statement im Sinne der Nachhaltigkeit? Erste Amtshandlung nach dieser Kolumne: unverzüglich eine E-Mail an Jill Biden schreiben.

Weiterer Gossip der Woche

Haben Sie schon mitbekommen, dass immer mehr Prominente auf OnlyFans sind? In Zeiten von Inflation und ausbleibenden TV-Projekten scheint die Erotik-Plattform für viele eine lukrative Einnahmequelle zu sein. Nun auch mit dabei: Cora Schumacher. Die Frau, die vor allem bekannt für ihre Medienpräsenz und ihre öffentlichen Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Ehemann, dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher, ist, verrät sogar, was ihr das Blankziehen einbringt. Unabhängig davon, dass sie bereits im Jahre 2015 das Cover des "Playboy" zierte, hat die 46-Jährige unserem RTL gesteckt, in nur "24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro" verdient zu haben.

Ihr Anspruch: Ihre Seite solle "definitiv ästhetisch bleiben". Dazu gehören: Clips, die sie in der Wanne und im Pool zeigen, aber auch Bilder, auf denen sie ihre Füße gekonnt in Szene setzt. Möglicherweise kann man bei ihr auch getragene Quadratlatschen erwerben. Alles eine Sache von Angebot und Nachfrage.

Anlass zur Sorge gibt in dieser Woche Brigitte Bardot. Die französische Filmikone ist mittlerweile 88 Jahre alt. Am Mittwoch musste ihr Mann den Rettungswagen rufen. Der Grund: Atemprobleme, ob der hohen sommerlichen Temperaturen. "Wie alle Menschen ab einem bestimmten Alter kann sie die Hitze nicht mehr ertragen."

Enttäuschung der Woche: die Pochers! Fans ihres gleichnamigen Podcasts bemängeln, die beiden würden zwar jede Woche miteinander plaudern, sich aber immer weiter voneinander distanzieren. Bekannt ist, dass das Paar gerade in einer Ehekrise steckt. Ihre Zuhörer zeigen sich inzwischen genervt. So lautet nur ein Kommentar von vielen: "Können Oli und Amira nicht eine Sommerpause von ihrem Podcast machen? Es hört sich absolut verkrampft an. Amira ist völlig desinteressiert. Oli versucht, das Gespräch am Laufen zu halten, und von Amira kommt nix. Es war mal mein Lieblingspodcast. Und ja, an einer Krise zu arbeiten, sieht anders aus, als sich genervt in einem Podcast zu unterhalten. Macht eine Pause!" Wie jetzt hoffentlich auch Sie von einer langen, anstrengenden Woche! Kleiner Tipp: Machen Sie unbedingt am Wochenende einen hohen Bogen um Kleinmachnow bei Berlin! Da sind die Wildschweine los!