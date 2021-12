Erst vor drei Wochen hat sich Hugh Jackman die Booster-Spritze in den muskulösen Oberarm setzen lassen. Jetzt infiziert sich der X-Men-Star trotzdem mit Corona. Die Symptome fallen derzeit aber sehr milde aus.

Hugh Jackman hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Hollywoodstar unter anderem auf Twitter öffentlich gemacht. Er wolle sicherstellen, dass seine Fans es von ihm selbst erfahren, eröffnet der australische Schauspieler ein kurzes Video, in dem er mit schwarzem Mundschutz zu sehen ist.

Er sei am Morgen positiv auf Covid-19 getestet worden, erklärt der 53-jährige Jackman. Er habe nur milde Symptome wie bei einer Erkältung, darunter ein Kratzen im Hals und eine laufende Nase, "aber mir geht es gut". Er wolle nun alles unternehmen, um so schnell wie möglich zu genesen und bald wieder auf der Bühne stehen zu können. Zudem rief er seine Fans dazu auf, auf ihre eigene Gesundheit zu achten.

Jackman wirkt derzeit in dem Musical-Klassiker "The Music Man" mit. Seine Kollegin Sutton Foster war zuvor positiv getestet worden und musste mehrere Vorstellungen absagen. Jackman werde am 6. Januar wieder auf der Bühne erwartet, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Jackman spielte schon in mehreren Theaterstücken und Musicals mit. 2004 gewann er für "The Boy from Oz" einen Tony Award und sang später in Kinomusicals wie "Les Misérables" und "Greatest Showman".

Erst Anfang Dezember hatte der Wolverine-Darsteller bei Instagram ein Bild von seiner Drittimpfung veröffentlicht. Schon im April hatte er außerdem dort dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Damals veröffentlichte er ebenfalls Fotos bei der Impfung und schrieb dazu: "Wolverines Heilungsfähigkeit kann mich nicht vor Covid schützen. Aber der Impfstoff kann es. Holt ihn euch!"