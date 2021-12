2021 neigt sich dem Ende entgegen. Im letzten Podcast für dieses Jahr schauen die Hosts von "Ditt & Datt & Dittrich" noch einmal zurück. Das Augenmerk liegt dabei auf den großen Persönlichkeiten, die uns in diesem Jahr verlassen haben.

Am Jahresende lassen wir die vergangenen zwölf Monate oft Revue passieren. Vieles, wie die Hochwasserkatastrophe und die Bundestagswahl haben wir dabei noch in Erinnerung, anderes hingegen ist im Gedächtnis schon wieder in weite Ferne gerückt, wie beispielsweise der Zusammenbruch von Christian Eriksen bei einem Spiel der Fußball-EM 2021. Vielleicht liegt dies auch ein wenig daran, dass wir diese hochdramatischen wie auch verstörenden Ereignisse live am Bildschirm verfolgten. Ein Schutzreflex unseres Gehirns. Oder auch, weil wir täglich mit Informationen überflutet werden.

Ditt & Datt & Dittrich Welcher Promi hat sich mal wieder in die Nesseln gesetzt? Welcher Polit-Talk ging daneben? Welches Trash-TV begeistert selbst Kulturattachés? Willkommen bei "Ditt & Datt & Dittrich" - dem lebhaften Podcast von ntv-Kolumnistin Verena Maria Dittrich und ihrem Hausmeister Ronny aus der Eichhörnchenstraße. Jeden Dienstag gibt es einen Talk zu aktuellen Themen rund um die Bildschirme, die uns die Welt erklären. Von Reality-TV über Promi-News bis Kultur und Politik: Ein kritischer und humorvoller Entertainment-Spagat. Alle Folgen finden Sie in der ntv-App, bei Audio Now, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify. Für alle anderen Podcast-Apps können Sie den RSS-Feed verwenden.

Jahresrückblicke widmen sich in den einschlägigen TV-Shows, wie es der Name impliziert, den Geschehnissen des ausklingenden Jahres. In der letzten Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" für 2021 machen es Verena und Ronny einmal ganz anders. Sie sprechen nicht ausführlich über Corona, das Impfdebakel oder das querliegende Schiff im Suezkanal, sondern erinnern - statt nur am Rande - ausführlich an all jene, die uns in diesem Jahr verlassen haben.

Große Persönlichkeiten waren darunter und manchmal, wenn eine Musik-Legende wie Charlie Watts von uns gegangen ist, sagt man, im Himmel finden nun die besten Konzerte statt. Vermutlich ist dies nur ein subjektives Empfinden, aber die beiden Hosts sind der Meinung, dass das Jahr 2021 besonders viele Abschiede zu verkraften hat.

Eine Hommage an das Leben

Verstorben sind nicht nur große Schauspieler wie Christopher Plummer, Jean-Paul Belmondo oder Michael K. Williams, sondern auch TV-Legenden wie Alfred Biolek und Larry King. Viele hatten das Glück, auf ein langes Leben zurückschauen zu dürfen, bei anderen, wie zuletzt beim Komiker Mirco Nontschew, traf einen der plötzliche, viel zu frühe Tod wie ein Schlag.

Und dann starb auch einer, dessen Konterfei seinerzeit auf unzähligen Postern an Teenager-Wänden hing: Nick Kamen. Der britische Sänger eroberte in den Achtzigern und Neunzigern die Charts. Seit vielen Jahren hatte Kamen dem Musikbusiness den Rücken gekehrt und lebte ein Leben fernab des Blitzlichtgewitters. Aber sein Tod katapultierte viele seiner Fans zurück in eine Zeit, in der "I Promised Myself" in Endlosschleife aus dem Radio erklang.

Der letzte "Ditt & Datt & Dittrich"-Podcast in diesem Jahr ist ein ganz persönlicher Nachruf auf die Stars, die 2021 von uns gegangen sind und denen wir gleichzeitig so viel zu verdanken haben: großartige Filme, Musikgeschichte, unvergessliche Momente. Eine Hommage an die Kunst. Und an das Leben.