Auftritte in "Knight Rider": Schauspieler Jim Nabors ist tot

Der US-amerikanische Film- und Fernsehschauspieler Jim Nabors ist tot. Er war in den 80er-Jahren als Nebendarsteller in mehreren Burt-Reynolds-Komödien wie "Auf dem Highway ist wieder die Hölle los" und "Der rasende Gockel" zu sehen. Auch in den TV-Serien "Knight Rider" und "Love Boat" sowie in der Sendung "Die Muppet Show" hatte er Auftritte.

Nabors starb in der Nacht zum Donnerstag in seinem Haus auf Hawaii, wie das Nachrichtenportal "Hawaii News" und andere US-Medien berichteten. Der Schauspieler wurde 87 Jahre alt.

Dem US-Publikum war er vor allem durch die beliebte TV-Serie "Andy Griffith Show" bekannt. In der 60er-Jahre-Serie über einen Kleinstadtsheriff war er der gutherzige aber naive Gomer Pyle.

Nabors hatte später eine eigene Show und machte sich auch als Sänger einen Namen. Mit seinem langjährigen Partner Stan Cadwallader, den er 2013 heiratete, lebte der Schauspieler seit den 70er-Jahren auf Hawaii.

Quelle: n-tv.de