Acht Jahre nach dem letzten Teil der "Die Tribute von Panem"-Reihe kommt nun bald das Prequel der Geschichte, "The Ballad of Songbirds and Snakes", in die Kinos. Gedreht wurde der Film nicht zuletzt in Berlin. Hier findet nun auch die Europa-Premiere statt - mitsamt der strahlenden Hauptdarsteller.

Bei der Europa-Premiere des Films "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" im Berliner Zoo Palast haben die Schauspieler ihre Fans in den Bann gezogen. Hauptdarstellerin Rachel Zegler zeigte sich gut gelaunt und zollte ihrer beliebten Vorgängerin der "The Hunger Games"-Reihe mit der Wahl ihres Abendkleides für den roten Teppich Tribut. In einem ärmellosen schwarz-roten Kleid im Meerjungfrauen-Stil erinnerte sie an Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, aus den Originalfilmen. Zegler trug ihr langes dunkles Haar offen, Smokey-Eyes und ein dunkelroter Lippenstift sorgten für ein glamouröses Make-up.

Ihre Co-Stars Tom Blyth, Hunter Schafer und Josh Andrés Rivera hatten sich ebenfalls für die Premiere in Schale geworfen. Während die beiden Schauspieler einen Anzug mit einem schwarzen T-Shirt beziehungsweise Rollkragenpullover trugen, zog Kollegin Schafer in einem farbenfrohen, glitzernden Midi-Kleid die Blicke auf sich.

Tom Blyth verkörpert im Prequel zu "Die Tribute von Panem" den jungen Coriolanus Snow, der später zum tyrannischen Präsidenten von Panem wird. Er wird zum Mentor für die junge Tributin Lucy Gray Baird aus dem verarmten Distrikt 12 ernannt, verliebt sich aber in die charismatische junge Frau.

Überwiegend in Deutschland gedreht

"Die Tribute von Panem"-Regisseur Francis Lawrence liebt es, in Berlin zu drehen. "Berlin ist eine fantastische Stadt", sagte er auf einer Pressekonferenz vor der Europa-Premiere seines Films. Ein großer Teil des Films wurde in Deutschland gedreht. "Wir haben hier die Locations bekommen, die wir brauchten", so der Regisseur. Neben Berlin wurden unter anderem auch Köln und Duisburg zum Drehort.

Der Film aus der bekannten Science-Fiction-Reihe "Die Tribute von Panem" spielt 64 Jahre vor den Ereignissen der vorherigen vier Filme. Lawrence führte bereits in drei Filmen der ursprünglichen Panem-Reihe Regie. Der letzte Teil "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" lief vor acht Jahren über die Kinoleinwände.

Das neue Prequel basiert auf dem Roman "Die Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange" von der Autorin der Panem-Buchreihe, Suzanne Collins. Der Blockbuster ist ab dem 16. November in den deutschen Kinos zu sehen.