"The Voice Of Germany"-Finale Anny schnappt sich die Pop-Krone Von Kai Butterweck

Endlich ist es so weit! Nach fünf Anläufen darf sich Hit-Maschine Mark Forster über seinen ersten "The Voice Of Germany"-Triumph freuen. Zu verdanken hat der Basecap-Fan seinen Coach-Sieg einer zierlichen Westfälin mit außergewöhnlichen Gesangsfähigkeiten.

Peter Maffay macht große Augen, Rea Garvey schwingt die Hüften und Mark Forster grinst über beide Ohren: Pünktlich zum Finale der 12. "The Voice Of Germany"-Staffel schöpfen die Programmdirektoren und Format-Regisseure im Hintergrund aus dem Vollen. Während die vier Finalisten Anny Ogrezeanu, Tammo Förster, Basti Schmidt und Julian Pförtner zur Eröffnung der Show auf internationalen Pop-Pfaden wandeln ("High Hopes") badet das Studio in Berlin-Adlershof in einem Meer aus Konfetti und bunten Luftballons.

"Das wird hier der beste Freitagabend der Woche!", verspricht Scherzkeks und Show-Begleiter Thore Schölermann. Was folgt, ist das alljährliche Abfeiern von noch etwas wackelig und unbeholfen performenden Sound-Rohdiamanten, die in den vergangenen Wochen bewiesen haben, dass sie unter Umständen Großes erreichen können - wenn man sie denn lässt.

Das magische Viereck holt alles raus

Eine Dame und drei Herren haben sich bis ins Finale durchgekämpft. Sie alle haben eine Geschichte, eine Attitüde und eine Stimme mit im Gepäck, die im Verbund dafür sorgen sollen, dass es am Ende der Show für den Titel "The Voice Of Germany" reicht. Und so steigt das magische Viereck in den Ring und holt alles raus, während die prominenten Coaches auf ihren berühmten roten Sesseln mitfiebern und mitbangen. Jeder Kandidat darf zweimal ran - einmal im Duett mit dem Coach und einmal im Duett mit einem Stargast.

Das Soundspektrum ist breit gefächert. Die zierliche Anny und der sonst so hibbelige Mark Forster stecken den The Cure-Klassiker "Friday, I'm In Love" in ein schmachtendes Piano-Korsett. Silbermond-Chefin Stefanie Kloß und Freddie-Mercury-Double Basti verarzten den King of Pop-Hit "Beat It!" mit Stromgitarren und ordentlich Dampf unterm Kessel. Der schüchterne Tammo wächst an der Seite von Alphaville-Brummbär Marian Gold über sich hinaus ("Forever Young"). Und Staffel-Beau Julian galoppiert zusammen mit Altrocker Peter Maffay in den Coutryrock-Sonnenuntergang ("Achy Breaky Heart").

Das endlose Warten auf den entscheidenden Moment

Zwischen nicht enden wollenden Applauswellen, noch längeren Werbeblöcken, pointierten Klecksen aus dem Stargast-Farbeimer (Conchita Wurst, Nico Santos, Zoe Wees, Callum Scott) und einem aufwühlenden Protest-Ausrufezeichen von der iranischen Revolutionsbotschafterin Rana Mansour ("Baraye") harren die Finalisten aus und warten auf den entscheidenden Moment - den Augenblick, der das Leben des Auserwählten von heute auf morgen auf den Kopf stellen wird.

Nach drei langen Stunden voller Emotionen und musikalischen Höchstleistungen reißt schließlich eine die Arme in die Luft, die die Menschen in den vergangenen Wochen nicht nur mit einer außergewöhnlichen Stimme, sondern auch mit einer ganz besonderen Geschichte berührt hat. Im Sommer des vergangenen Jahres stand die aus Wachtberg stammende Anny Ogrezeanu noch knietief im Schlamm der Ahrtal-Katastrophe. Als ehrenamtliche Helferin ist die 21-Jährige noch heute in ihrer Heimat aktiv. Nun kehrt sie als gekrönte Siegerin der 12. "The Voice Of Germany"-Staffel zurück nach Hause.

Das Leben wird ihr von nun an einige neue Wege weisen. Türen werden aufgehen, von denen Anny bis gestern noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Aber egal wie viele Kameras und Fans sie in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren begleiten werden. Anny wird Anny bleiben - geerdet, bodenständig und stets bereit, sich helfend in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. So viel ist sicher. Und das ist auch gut so.