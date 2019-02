Wieder was gelernt - der Podcast

Wieder was gelernt - der Podcast Darum verrotten Deutschlands Brücken

Deutschlands Brücken bröckeln: Obwohl es regelmäßige Kontrollen gibt, hat fast jede achte Brücke im Bundesfernstraßennetz Schäden. Daran ist nicht nur der zunehmende Lkw-Verkehr schuld.

