Szene an der Absturzstelle in Äthiopien.

Nach dem US-Kongress macht auch ein Bericht aus Äthiopien Konstruktionsfehler der Boeing 737 Max für den Absturz in dem afrikanischen Land verantwortlich. Doch es regt sich Kritik an dieser Einschätzung.

Der Absturz einer Boeing 737 Max im März 2019 in Äthiopien wurde Insidern zufolge durch die Bauweise des Flugzeuges verursacht. Das gehe aus einem Entwurf des Zwischenberichts zur Absturzursache des Flugs 302 der Ethiopian Airline, bei dem alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen, hervor, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen Reuters am Freitag sagten.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) habe nun die Möglichkeit, Bedenken zu äußern oder Änderungen vorzuschlagen. Ein Sprecher der NTSB bestätigte, dass die Behörde den Entwurf des Zwischenberichts erhalten habe. Boeing lehnte eine Stellungnahme ab. Äthiopien arbeitet derzeit an dem Bericht, der von der UN-Luftfahrtorganisation ICAO beaufsichtigt wird. Auch der US-Kongress war Ende der Woche zu einem vernichtenden Urteil über das umstrittene Flugzeug gekommen. Es handele sich um eine "grundlegend fehlerhafte und unsichere" Maschine, hieß es in einem am Freitag vorgelegten Bericht. Boeing und die Flugaufsichtsbehörde FAA hätten "mit der Sicherheit der Menschen gespielt."

Laut der Agentur "Bloomberg" sagen die Schlussfolgerungen im äthiopischen Zwischenbericht allerdings wenig oder nichts über die Leistung von Ethiopian Airlines oder ihrer Flugbesatzung aus. Dies habe bei einigen Teilnehmern der Untersuchung Bedenken hervorgerufen. Bereits vier Wochen nach dem Unglück hatte die äthiopische Verkehrsministerin Dagnawit Moges gesagt, die Piloten hätten keine Fehler gemacht und sich an die Vorgaben Boeings gehalten. Der äthiopische Zwischenbericht steht damit im Kontrast zum im vergangenen Oktober veröffentlichten Abschlussbericht Indonesiens zum Absturz einer Lion Air Maschine mit 189 Toten. Darin waren auch Fehler der Crew und mangelnde Wartung als Mit-Ursache des Absturzes ausgemacht worden.

Der Bericht der indonesischen Aufsichtsbehörde machte aber in erster Linie eine Fehlfunktion des Kontrollsystems MCAS für das Unglück der 737 Max Ende Oktober 2018 verantwortlich. Dieses System führt zum automatischen Absenken der Flugzeugnase bei drohendem Strömungsabriss. Das Boeing-Modell 737 Max ist seit März 2019 aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei den Abstürzen in Indonesien und Äthiopien innerhalb von fünf Monaten 346 Menschen ums Leben kamen. Das Flugverbot für die 737 Max hat dem amerikanischen Flugzeugbauer im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren einen Verlust eingebrockt.