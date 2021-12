Am Montag beginnt der Prozess gegen vier Angeklagte, die in Bristol die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel gestürzt haben sollen. Bristol ist auch die Heimatstadt des Street-Art-Künstlers Banksy. Der springt den Bristol-Four nun bei.

Vor einem Prozess zum Sturz einer Sklavenhalter-Statue in seiner Heimatstadt Bristol greift der britische Street-Art-Künstler Banksy den vier Angeklagten mit einer T-Shirt-Aktion unter die Arme. Er habe anlässlich des Verfahrens ein Souvenir-Shirt entworfen, dessen gesamter Erlös an die Beschuldigten gingen, damit die ein Bier trinken gehen könnten, schrieb der anonyme Künstler auf Instagram.

Dazu stellte er ein Bild des grauen T-Shirts, das den leeren und von Trümmern umgebenen Sockel der Sklavenhalter-Statue zeigt, von dem ein Seil hinab hängt. Darüber prangt in Großbuchstaben der Name der Stadt. Während eines Black-Lives-Matter-Protests in Bristol hatten am 7. Juni 2020 mehrere Menschen die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston (1636-1721) umgekippt und ins nahegelegene Hafenbecken geworfen.

Die limitierten T-Shirts sollen ab Samstag in Bristol verkauft werden. Banksy teilte mit, der Verkauf sei auf ein Shirt pro Person beschränkt. Jedes T-Shirt soll in der Kinderversion 25 Pfund und für Erwachsene 30 Pfund zuzüglich Mehrwertsteuer kosten. Medienberichten zufolge bildeten sich lange Warteschlangen vor den lediglich fünf Geschäften, die das limitierte Kleidungsstück im Angebot hatten. Die Nachrichtenagentur PA sprach von Tausenden Menschen, die sich vor den fünf Shops erhofften, eines der Shirts zu ergattern.

Umstrittenes Erbe

Colstons Vermächtnis war in Bristol schon lange umstritten. Der Reichtum der Stadt beruht auf einem Dreieckshandel, bei dem Afrikaner entführt und als Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Von dort aus wurden amerikanische Baumwolle und Zucker nach Großbritannien verschifft, um die industrielle Revolution voranzutreiben.

Den vier Demonstranten im Alter von 21 bis 36 Jahren wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie plädieren auf nicht schuldig. Der Prozess gegen sie soll am Montag in der Stadt gut 180 Kilometer westlich von London beginnen.

Banksy positioniert sich immer wieder zu politischen Fragen. So erschien während des EU-Austrittsprozesses von Großbritannien im Hafen von Dover ein großes Wandgemälde, auf dem zu sehen ist, wie ein Stern der EU-Flagge entfernt wird. 2020 stiftete Banksy der Hilfsorganisation Sea-Watch ein Schiff, das er nach eigenen Angaben von der französischen Marine gekauft hatte. Benannt ist das Schiff nach der französischen Anarchistin Louise Michel aus dem 19. Jahrhundert.