Noch sind die Ursachen für die Infektionsexplosion im Berchtesgadener Land unklar, aber die Folgen stehen schon fest: Ministerpräsident Söder verhängt einen Lockdown über Deutschlands Corona-Hotspot Nummer eins. Derzeit tagt in Oberbayern ein Kristenstab, der einsame Weihnachten verhindern soll.

Im Kampf gegen die extrem gestiegenen Corona-Infektionszahlen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land will Ministerpräsident Markus Söder praktisch einen "Lockdown" verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, "das einem Lockdown entspricht", sagte der CSU-Politiker. Gesundheitsministerin Melanie Huml, ebenfalls CSU, solle gemeinsam mit dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern die Details ausarbeiten.

Söder sagte weiter, die Zahlen müssten gedrückt werden, damit daraus keine Gefahr für andere entstehe. Der bayerische Ministerpräsident kündigte an, das öffentliche Leben in dem Hotspot werde nun heruntergefahren. "Anders geht es nicht", betonte er. "Die Kontakte können dort nicht mehr verfolgt werden, also müssen Kontakte fundamental beschränkt werden - was Veranstaltungen betrifft, was Kontakte nach draußen betrifft." Es werde das "härteste Protokoll sein, das man an der Stelle anwenden muss, um schnell wieder eine Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu bekommen". Andernfalls drohten "einsame Weihnachten", sagte Söder.

Im Kreis Berchtesgaden lag die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen laut Robert Koch-Institut bei 252. Dies ist einsamer Rekord in Bayern und auch in Deutschland insgesamt. Der bayerische Kreis übertrifft damit Berlin Neukölln, das mit einer Inzidenz von 193,1 an zweiter Stelle liegt. Seit Freitag kamen im Berchtesgadener Land weitere 118 bestätigte Corona-Fälle hinzu, wie das Landratsamt mitteilte. Das Gesundheitsamt ermittele bei allen positiv Getesteten die Kontaktpersonen und leite die notwendigen Maßnahmen ein. Aktuell seien 701 direkte Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Lage in den örtlichen Krankenhäusern ist derzeit stabil. So werden im Berchtesgadener Land 13 Covid-19-Patienten stationär behandelt, jedoch bisher keiner davon auf einer Intensivstation. 234 Menschen seien akut infiziert.

"Massive Kontrollen": Mehr Maskensünder als Parksünder

Für den gesamten Freistaat kündigte Söder "massive" Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen an - sowie Bußgelder bei Verstößen. "Wir werden in Bayern sehr darauf achten, dass Polizei und Ordnungsbehörden die Durchsetzung der Regeln erreichen." Zwar hielten sich mehr als 90 Prozent der Menschen im Moment daran, "aber es gibt auch einige, die das nicht tun". Der CSU-Chef verwies insbesondere auf illegale Partys. Die Staatsregierung wird laut Söder die bayerischen Städte bitten, ihre Ordnungskräfte weniger auf die Suche nach Parksündern zu schicken, sondern verstärkt auch nach "Maskensündern". Denn die Einhaltung der Maskenpflicht sei gegenwärtig wichtiger als die Frage, ob jemand falsch parke.

Warum die Zahlen in dem Landkreis in den letzten sieben Tagen derartig explodiert sind, teilten die Behörden nicht mit. Bei einem Polizei-Einsatz in einer Shisha-Bar am Samstagabend stießen die Beamten jedoch auf erhebliche Regelverstöße: Als Polizisten die Bar in Freilassing kontrollierten, stellten sie deutlich mehr als 100 Gäste fest - erlaubt waren maximal 80. Außerdem wurde die wegen der hohen Corona-Infektionen verhängte Sperrstunde nicht eingehalten. "Ein Hygienekonzept war zwar vorhanden, jedoch hielten sich die wenigsten Gäste daran. Der 30-jährige Betreiber führte zudem keine zwingend vorgeschriebene Gästeliste", beschrieb das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Verhältnisse bei der Kontrolle. Den Betreiber erwarte nun ein hohes Bußgeld.