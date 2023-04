Polizisten stehen an einer Haltestelle am Bahnhof Hamburg-Rothenburgsort, während Flammen eines Großbrandes im Hintergrund lodern.

Viele Hamburger werden am Morgen durch ihre Telefone geweckt. In Rothenburgsort gibt es einen Großbrand, eine Rauchwolke zieht stadteinwärts. Die Feuerwehr ruft dazu auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch der Zugverkehr ist beeinträchtigt. Berichten zufolge soll ein Autohof in Flammen stehen.

Die Feuerwehr in Hamburg warnt vor einem Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort und hat die Anwohner alarmiert. In einer amtlichen Gefahrendurchsage weist sie auf die starke Rauchentwicklung hin. "Die Bevölkerung im Bereich Hamburg kann durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft aufgrund eines Brandes beeinträchtigt werden", heißt es. Die Rauchwolke ziehe in Richtung stadteinwärts.

Die Feuerwehr riet dazu, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. "Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte", heißt es weiter. Die Zugangswege zur Brandstelle sollten freigehalten, Türen und Fenster geschlossen, Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. "Verständigen Sie bitte auch Ihre Nachbarn, insbesondere diejenigen, die aufgrund von Behinderungen, Sprachbarrieren oder eingeschränkter Mobilität möglicherweise Unterstützung brauchen."

Wie der NDR unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet, war das Feuer um 4.30 Uhr auf einem Autohof ausgebrochen, der mittlerweile offenbar komplett in Flammen steht. Nach ersten Ermittlungen trete vor Ort Schwefelwasserstoff aus, es komme immer wieder zu Detonationen. Feuerwehrleute könnten das Gelände nur mit Atemschutzmasken betreten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz vor Ort. Laut NDR soll es sich um den größten Feuerwehreinsatz der vergangenen zehn Jahre handeln.

Die Bahn informierte inzwischen über Beeinträchtigungen im Zugverkehr auf der Strecke Hamburg Berlin. Auch der S-Bahn-Verkehr ist in Teilen betroffen. Informationen über die Brandursache und das ganze Ausmaß des Feuers gibt es laut "Tag 24" noch nicht.

Mehr dazu in Kürze.