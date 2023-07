Bei einem Fluchtversuch liefert sich ein 23-Jähriger eine turbulente Verfolgungsjagd mit der Bundespolizei. Der Schleuser rammt das Auto der Behörden, zieht rechts vorbei und setzt seine Flucht schließlich zu Fuß fort. Derweil werfen die Mitfahrer die Schnipsel ihrer Reisepässe aus dem Fenster.

Ein Schleuser aus Albanien hat in Bayern beim Versuch einer Flucht vor der Bundespolizei das Fahrzeug der Beamten gerammt. Der Mann prallte von hinten auf das zivile Fahrzeug, als er am Dienstagnachmittag kurz nach Verlassen der Autobahn 96 bei Altötting aufgefordert wurde, den Beamten zu folgen, teilte die Bundespolizei in München mit. Anschließend überholte der Fahrer das Auto der Beamten rechts über einen Gehweg.

Bei der anschließenden Flucht kam das Auto mehrmals von der Straße ab, der 23-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort. In Höhe eines Spielplatzes beschleunigte er und überfuhr Bremsschwellen. Während der Fahrt warfen die Autoinsassen Papierschnipsel aus den Fenstern. Dabei handelte es sich um türkische Reisepässe.

In Steinhöring lenkte der Mann das Fahrzeug in einer Sackgasse in den Gartenzaun eines Grundstücks und flüchtete zu Fuß weiter. Im Wagen befanden sich sieben Menschen ohne Ausweise. Ein Mitfahrer lag im Kofferraum. Die zerstückelten Reisepässe konnten ihnen zugeordnet werden. Der 23-jährige Fahrer konnte mithilfe eines Polizeihunds wenig später aufgegriffen werden. Er erlitt leichte Bisswunden am Arm und am Bauch. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Beamte erlitten durch den Auffahrunfall leichte Schleudertraumata.

Gegen den 23-Jährigen wird unter anderem wegen des Einschleusens von Ausländern unter einer das Leben gefährdenden Behandlung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die sieben Geschleusten wurden vorläufig festgenommen.