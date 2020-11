Ein Zeltlager in Izmir. Aus Angst vor Nachbeben trauen sich viele Menschen nicht zurück in ihre Wohnungen.

Die Rettungsarbeiten nach dem verheerenden Erdbeben in der Ägäis laufen weiter, doch die Helfer finden kaum noch Überlebende. Inzwischen meldet die Türkei über 50 Todesopfer. Derweil wird ein 70-Jähriger nach 33 Stunden aus den Trümmern befreit.

Nach dem schweren Beben in der Ägäis schwindet die Hoffnung, noch Überlebende aus den Trümmern bergen zu können. In der türkischen Region Izmir wurden nach Regierungsangaben 51 Leichen unter den Schuttmassen gefunden, zwei weitere Todesopfer gab es auf der griechischen Insel Samos.

Fast 900 Menschen wurden in der Türkei verletzt. Mehr als 200 Verletzte lagen nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad noch im Krankenhaus. 33 Stunden nach dem Beben bargen Helfer einen 70-Jährigen unter dem Beifall von Umstehenden lebend aus dem Schutt.

Das Beben der Stärke 7,0 hatte am Freitag den Westen der Türkei und die griechische Insel Samos erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens zwischen Samos und der türkischen Provinz Izmir. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstädte Istanbul und Athen zu spüren. Die türkischen Behörden registrierten fast 600 Nachbeben. Auf Samos wurden zwei Schüler von einer einstürzenden Mauer erschlagen.

Am schwersten betroffen ist die türkische Stadt Bayrakli, wo 17 Gebäude einstürzten. Nach Angaben eines Rettungshelfers wurden allein unter den Trümmern eines eingestürzten Hochhauses noch mindestens zehn Menschen vermutet. Zahlreiche Bewohner der Stadt verbrachten aus Angst vor Nachbeben eine zweite Nacht im Freien. Helfer hatten tausende Zelte errichtet, Freiwillige gaben Suppe aus.

Laut einem Bericht der Zeitung "Hürriyet" hatten Experten bereits vor Jahren auf Mängel an zwei der nun eingestürzten Gebäude in Bayrakli hingewiesen. Bei ihrem Bau sei minderwertiger Zement verwendet worden. In der Türkei gibt es immer wieder schwere Erdbeben, da das Land auf mehreren seismischen Platten liegt. Erst im Januar waren mehr als 40 Menschen nach einem Erdbeben der Stärke 6,7 in Elazig im Osten des Landes ums Leben gekommen.