Jahrelang steht Rudy Farias auf den Vermisstenlisten der Polizei in den USA. 2015 verschwindet der damals 17-Jährige scheinbar spurlos. Doch seine Familie gibt die Hoffnung nicht auf. Und tatsächlich nimmt der Fall eine wunderbare Wendung.

Am 6. März 2015 geht der damals 17-jährige Rudy Farias mit den Hunden seiner Familie spazieren. Geplant ist eine Gassi-Runde ganz in der Nähe des Hauses seiner Familie in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Irgendwann an diesem Tag kehren die Hunde nach Hause zurück, doch nicht Rudy. Seitdem ist er unauffindbar, die Familie befürchtete das Schlimmste.

Denn Rudy ist in schlechter psychischer Verfassung, nachdem sein Bruder Jahre zuvor bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens leidet er an Depressionen, posttraumatischer Belastungsstörung und Angstzuständen. "Möglicherweise ist er desorientiert, weil er seine Medikamente nicht eingenommen hat", sagte die Organisation Texas EquuSearch damals, die die Familie Farias bei der Suche unterstützte.

Schlafend vor einer Kirche

Am vergangenen Wochenende nimmt die Geschichte jedoch eine erstaunliche Wendung. Vor einer Kirche in Houston wird ein junger Mann schlafend aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass es Rudy Farias ist. Der gerufene Rettungsdienst trifft zeitgleich mit Farias‘ Mutter ein. Für eine schnelle Identifizierung hatte eine Halskette gesorgt, die dem verunglückten Bruder gehörte und die Rudy Farias noch immer trug.

Seitdem wird der junge Mann im Krankenhaus behandelt, er hatte unter anderem Schnitte, Prellungen und eine Wunde am Kopf. Ihr Sohn erhalte die Pflege, "die er braucht, um sein Trauma zu überwinden", sagte seine Mutter Janie Santana in einer Erklärung für die Familie. Es gehe ihm psychisch und physisch schlecht. Sie sei trotzdem dankbar, ihn wiederzuhaben. Im Augenblick sei er aber noch nicht in der Lage, mit seiner Familie zu kommunizieren.

Es ist unklar, wo sich Farias im Laufe der Jahre aufgehalten hat. Die Vermissteneinheit der Polizei will Farias und seine Familie befragen, sobald dies möglich ist, sagte ein Polizeisprecher.