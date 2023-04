Es ist einer der größten Drogenfunde Italiens: Vor der Küste Siziliens treiben Hunderte mit Kokain gefüllte Pakete auf dem Meer. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Es gibt jedoch Vermutungen.

Die italienische Polizei hat im Meer vor der Küste Siziliens Pakete mit rund zwei Tonnen Kokain gefunden. Die Drogen mit einem Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro schwammen in 70 zusammengebundenen Paketen auf dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Sie waren demnach vermutlich von einem Frachtschiff im Meer zurückgelassen worden, um dann von Drogenschmugglern eingesammelt und zur Küste transportiert zu werden.

Die Pakete, die den Angaben zufolge rund 1600 Blöcke Kokain enthielten, waren mit einem Ortungsgerät ausgestattet und wurden von einem Überwachungsflugzeug der Marine entdeckt. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen der größten Drogenfunde in Italien. Wer für das Kokain verantwortlich ist, ist noch unklar. In Frage könnten zwei große Mafia-Organisationen kommen.

'Ndrangheta kontrolliert Kokainschmuggel nach Europa

Sizilien ist die Heimat der Cosa Nostra, die mächtigere Mafia-Organisation ist aber die 'Ndrangheta aus der süditalienischen Region Kalabrien gegenüber von Sizilien. Wegen ihres weitreichenden Einflusses auf die lokale Wirtschaft war es bisher nahezu unmöglich, der 'Ndrangheta das Handwerk zu legen. Sie kontrolliert große Teile des Kokainschmuggels nach Europa.

Hergestellt wird Kokain in Lateinamerika, etwa zwei Drittel des Stoffs kommen aus Kolumbien. Es sind aber mittlerweile Banden in Mexiko wie die Kartelle Sinaloa und Jalisco, die fast den gesamten Kokain-Export aus Lateinamerika in den Rest der Welt kontrollieren.

Erst im März hatte die Polizei in Italien 49 mutmaßliche Mafiosi bei einem Schlag gegen die organisierte Kriminalität festgenommen. Den Leuten wurde Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz, Erpressung und Bedrohung vorgeworfen. Es wurden Vermögenswerte im Gesamtwert von rund einer Million Euro beschlagnahmt.