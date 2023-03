Selbst Käse herstellen, eine wahrhaft königliche Begrüßungstorte anschneiden, angeregte Gespräche über Bio-Landwirtschaft führen: Diese drei Programmpunkte hat König Charles III. nach seinem Besuch im brandenburgischen Ökodorf Brodowin auf der Habenseite. Der König habe sehr fundierte Fragen zum Thema Landwirtschaft und Anbau gestellt. "Und über Kuhmist haben wir gesprochen, und wie gut der für den Boden ist", sagt Leonie Schierning, Assistentin der Geschäftsführung. Das geplante Kälbchen-Streicheln fällt einem heftigen Unwetter mit Blitz und Donner zum Opfer, das über dem Ökodorf niederging und das strenge Protokoll durcheinanderbrachte.

+++ 17:10 Charles gönnt sich zum Abschluss Stück Queen-Victoria-Torte +++

Mit einem Stück "Queen-Victoria-Torte" schließt König Charles in Brodowin den zweiten Tag seiner dreitägigen Deutschlandreise ab. Konditormeisterin Antje Neumann stellte das zehn Kilo schwere Prachtstück eigens für den Besuch des britischen Monarchen her.

Krönender Abschluss: Ein Stück "Queen-Victoria-Torte" von Konditormeisterin Antje Neumann. (Foto: AP)

+++ 16:40 Seltener Anblick: Charles amüsiert sich im Arbeitskittel +++

Die Käse-Herstellung im brandenburgischen Ökodorf Brodowin markiert den Abschluss des zweiten Tages von Charles' Deutschlandreise. Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke macht sich der britische König über das Herstellungsverfahren schlau - und dabei auch noch eine gute Figur im weißen Arbeitskittel.

Bei der Herstellung ökologischer Lebensmittel ist König Charles ganz in seinem Element. (Foto: via REUTERS)

+++ 16:29 Schweres Unwetter bringt Charles' Zeitplan durcheinander +++

Ein starkes Unwetter mit Blitz und Donner bringt Charles' Zeitplan im Ökodorf Brodowin in Brandenburg durcheinander. Eigentlich wollte König Charles III. innerhalb weniger Minuten Käse machen, eine Begrüßungstorte anschneiden und Kälbchen streicheln. Unmittelbar nach dem Eintreffen des Monarchen zieht jedoch ein schweres Unwetter über Brodowin und stört das strenge Protokoll des königlichen Besuchs.

+++ 16:16 Charles packt bei "Königskäse"-Herstellung mit an +++

Mit seinem Besuch im brandenburgischen Ökodorf Brodowin will König Charles ein Zeichen für nachhaltige Landwirtschaft setzen. Unter Anleitung packt er in der Molkerei des Dorfes sogar selbst mit an und hilft bei der Herstellung des "Brodowiner Königskäses", den zu Ehren des Königs das Emblem einer Krone ziert.

Der "Brodowiner Königskäse" reift acht Wochen lang und wird währenddessen täglich von Hand gepflegt. (Foto: dpa)

+++ 15:57 Brodowin begrüßt Charles mit Zehn-Kilo-Torte +++

Zweieinhalb Wochen Produktionszeit, aber frisch: Mit einer Queen-Victoria-Torte wie aus dem Bilderbuch begrüßt das brandenburgische Ökodorf Brodowin König Charles. Gefertigt wurde das Kunstwerk aus weißer Schokolade, Edelsteinen aus Zuckerglasur, einem speziellen englischen Rührboden, englischer Buttercreme und Himbeeren, "denn der König liebt Himbeeren", berichtet Konditormeisterin Antje Neumann. Nachempfunden wurde die Torte der Krone, mit der Charles III. im Mai gekrönt wird. 21 Stunden Handarbeit investierte Neumann nach eigenen Worten in das Zehn-Kilo-Prachtstück.

Konditormeisterin Antje Neumann präsentiert stolz ihre zehn Kilo schwere Queen-Victoria-Torte. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 15:35 Weiter geht's ins Ökodorf Brodowin +++

Nach einer knappen halben Stunde in Finowfurt geht es für Charles weiter ins Ökodorf Brodowin. Dort wird er Käse von Hand herstellen. Am Eingang warten die Royal-Fans bereits auf die Ankunft des britischen Königs.

Am Eingang des Ökodorfs Brodowin warten etliche Schaulustige und Royal-Fans auf König Charles. (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 15:27 Royals bedanken sich bei Flüchtlingshelfern in Tegel +++

An Tag zwei ihrer dreitägigen Deutschlandreise besuchen Charles und Camilla das Ukraine Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel, wo sich seit Beginn des Angriffskrieges um Geflüchtete gekümmert wird. In einem Tweet bedankt sich die royale Familie bei den Familien, Freiwilligen und Vertreterinnen und Vertreterinnen des Roten Kreuzes vor Ort.

+++ 14:57 Militärische Begrüßung für Charles in Brandenburg +++

Charles III. wird im brandenburgischen Finowfurt mit militärischer Begrüßung in Empfang genommen. Dort trifft sich der britische König mit Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons. An der Begrüßung nehmen unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sowie der Kommandeur des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130, Dr. Stefan Klein, teil. Dieses Mal fährt Charles übrigens im Mercedes statt im Bentley vor.

König Charles und Bundespräsident Steinmeier besuchen das Pionierbrückenbataillon 130 in Finowfurt. (Foto: REUTERS)

+++ 14:44 Camilla besucht Komische Oper in Berlin +++

Während ihr Ehemann nach Brandenburg unterwegs ist, trifft Queen Consort Camilla in der Komischen Oper in Berlin Mitte ein. Mit einem roten Teppich, und von Jubelrufen begleitet, wird sie vor Ort vom Intendanten-Duo Susanne Moser und Philip Bröking feierlich in Empfang genommen.

Susanne Moser, Philip Bröking und Teile des Ensembles begrüßen Camilla in der Komischen Oper. (Foto: Markus Lippold)

+++ 14:27 Video: Charles' Bundestag-Rede in voller Länge +++

König Charles III. betont bei seiner Rede vor dem Bundestag die besondere Bedeutung der Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Er beeindruckt die Anwesenden zudem damit, dass er immer wieder ins Deutsche wechselt. Die Rede in voller Länge sehen Sie im Video.

+++ 13:53 Und ab nach Brandenburg +++

Das straffe Programm von Charles III. geht gleich weiter. Nachdem Besuch in Tegel fährt er mit seiner Entourage weiter nach Brandenburg. Hier trifft er um 14.40 Uhr eine deutsch-britische Militäreinheit in Finowfurt: Die Soldaten bauen dort die letzten Teile einer schwimmenden Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße zusammen, und der britische König soll sie besteigen.

+++ 13:39 Charles III. trifft in Tegel ukrainische Flüchtlinge +++

Auch dieser Tagesordnungspunkt muss wohl als bewusstes Signal angesehen werden: Nach seiner Rede im Bundestag geht es für den britischen König weiter nach Tegel. Hier besucht er auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge. Zuvor hatte er im Bundestag den russischen Krieg gegen die Ukraine scharf verurteilt.

Charles III. spricht in Tegel mit Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. (Foto: REUTERS)

+++ 13:25 Die "Royal Family" teilt ihre Eindrücke +++

Die königliche Familie teilt Fotos des heutigen Berlinbesuchs auf Twitter: Einen besonderen Eindruck hinterlässt beim König und leidenschaftlichen Bio-Landwirt offenbar der Tagesbeginn auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz "mit seinem vielfältigen Angebot an frischen Produkten", der erstmals vor mehr als 150 Jahren eröffnet worden sei.

+++ 13:10 Außen britisch, innen deutsch? +++

Dass König Charles III. im Bundestag seine Rede vor allem auf Deutsch hält, könnte er seinen, lange Zeit in Großbritannien unpopulären, familiären Banden zu verdanken haben. Seine Vater, Prinz Philip, stammte aus dem Hause "Schleswig-Holstein Sonderburg-Glücksburg", das zuletzt in Griechenland auf dem Thron war. Dabei war dessen deutsche Abstammung ein großes Problem: Zum einen war sein Name für englische Zungen völlig unaussprechlich und zum anderen kam er total ungelegen, als ihn Prinzessin Elizabeth kurz nach dem Krieg heiratete.

+++ 12:43 Stehender Applaus für den König im Bundestag +++

Auch wenn König Charles III. gelegentlich ins Englische wechselt, hält er seine Rede vor allem auf Deutsch. Dies sei eine "ganz bemerkenswerte Geste", analysiert ntv-Parlamentsreporterin Heike Böse. Nach seiner Rede, in der es unter anderem auch noch um ein Herzensthema von ihm geht- die Zerstörung der natürlichen Ressourcen - , gibt es stehenden Applaus im Bundestag.

+++ 12:26 König Charles III.: "Wir können Mut schöpfen" +++

König Charles III. würdigt die deutsche Unterstützung nach dem Tod seiner "geliebten Mutter". Es mache ihn glücklich, jetzt die Freundschaftsbande zu Deutschland zu erneuern. Zugleich erinnert er daran, dass die "Geißel des Kriegs" nach Europa zurückgekehrt sei, der unzählige Menschenleben zerstöre. Die Sicherheit sei ebenso bedroht wie demokratischen Werte. "Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit." Zugleich lobt er die deutsche Ukraine-Politik: "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagt der Monarch.

+++ 12:15 König Charles III. hält Rede auf Deutsch +++

König Charles III. tritt ans Rednerpult des Bundestags und begrüßt die Anwesenden. In seiner Rede, die er zunächst auf Deutsch hält, betont er das Verbindende mit Deutschland. Auch erinnert er, dass er bereits 2020 zum Volkstrauertag im Berliner Bundestag reden durfte, damals noch als Prinz Charles. Es sei ihm sehr wichtig gewesen, dass er damals an der "bewegenden Gedenkfeier" habe teilnehmen dürfen.

+++ 12:05 Bundestagspräsidentin: "Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre" +++

Der König betritt den Bundestag. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas begrüßt kurz darauf die "Majestäten" und die anderen Anwesenden. "Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre, Sie im deutschen Bundestag zu begrüßen", sagt Bas unter dem Applaus der Anwesenden im Bundestag. Die deutsch-britische Geschichte sei eine Geschichte der Extreme gewesen, so Bas. Großbritannien habe dabei einen großen Beitrag zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus geleistet. Großbritannien sei zu einem engen Freund Deutschlands geworden und habe die Wiedervereinigung unterstützt. "Auch das vergessen wir nie."

+++ 11:45 Charles redete schon einmal im Bundestag +++

Wenn Charles heute im Bundestag redet, ist es nicht das erste Mal. Schon einmal hat er eine Rede dort gehalten, damals allerdings noch als britischer Kronprinz – und im Plenarsaal saßen kaum mehr als 30 Personen. In seiner Gedenkrede zum Volkstrauertag beschwor er am Volkstrauertag, am 15. November 2020, die enge deutsch-britische Freundschaft - auch über den Brexit hinaus. "Wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete sein."

+++ 11:35 Kein "Rottweiler": Biographin äußert sich über Camilla +++

Wie tickt eigentlich Camilla, die Frau von Charles III.? "Sie ist weder ein Rottweiler, noch hat sie je versucht, den Platz von Lady Diana einzunehmen", erzählt die Biographin Angela Levin im Gespräch mit ntv.de. "Im Gegenteil: Sie sei eine hingebungsvolle Mutter ihrer eigenen, leiblichen Kinder, und eine noch hingebungsvollere Großmutter ihrer Enkel." Im Laufe der Jahre habe sich ihr Stil gewandelt, berichtet Levin weiter. "Es war ihr früher nicht egal, wie sie aussah", sagt Levin, "aber sie war eben eher dieser praktische Typ". Dabei stehe Camilla zu ihren Falten und zu ihren Lastern, und sie könne drei Schritte hinter ihrem Mann gehen, ohne dass ihr ein Zacken aus der Krone breche.

+++ 11:11 Nun aber: Der König trifft den Kanzler +++

König Charles III. kommt im Bundeskanzleramt an. Hier empfängt ihn Kanzler Olaf Scholz, mit dem er ein kurzes Treffen unter vier Augen abhält. Beim feierlichen Bankett gestern in Schloss Bellevue fehlte Scholz, "obwohl sein öffentlicher Terminkalender leer ist", wie die britische "Times" spitz feststellt. Danach fährt Charles weiter zu dem Wochenmarkt in Berlin-Schöneberg.

+++ 10:50 König Charles III. trägt sich ins Goldene Buch von Berlin ein +++

Der britische König Charles III. trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin ein. Die Eintragung findet im Hotel Adlon im Beisein der noch Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD statt. Auch Charles' Frau Camilla soll sich am Vormittag in das Goldene Buch eintragen. Vor dem Gebäude warten zahlreiche Menschen, um einen Blick auf Charles III. zu werfen. Dieser trifft sich in Kürze mit Bundeskanzler Olaf Scholz im nahe gelegenen Kanzleramt.

+++ 10:22 Motsi Mabuse: "Ich war so nervös"+++

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse äußert sich zu ihrem Treffen mit König Charles III. und dessen Frau Camilla beim Staatsbankett in Berlin. "Ganz ehrlich, ich war so nervös", (...) ich konnte gar nicht mehr irgendwie was sagen", erzählt sie danach bei RTL. "Man weiß nicht wirklich, was passiert, und es ging so schnell, und dann will man die anderen Leute nicht aufhalten und und und..." Der König spreche jedenfalls sehr gut Deutsch. Die 41-Jährige ist auch Jurorin der britischen Tanzsendung "Strictly Come Dancing". Die Royals seien "Strictly"-Fans und guckten die Sendung zu Hause, berichtet Mabuse. Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, fasst sich Mabuse bei dem Empfang auch ein Herz: "Ich habe meinen Traum, 'Strictly Come Dancing' im Buckingham Palace stattfinden zu lassen, bei seiner Majestät geäußert – und ich halte es nicht für unmöglich, dass dieser Traum vielleicht in der Zukunft Wirklichkeit wird."

+++ 10:22 "Na, der König kommt" - Polizisten sichern Wittenbergplatz +++

Eher neugierige Gelassenheit als Königsbegeisterung herrscht auf dem Markt am Wittenbergplatz kurz vor dem Eintreffen von König Charles III. und Camilla. "Was ist denn hier los?", fragt ein Mann einen anderen am Absperrgitter, das die Buden auf dem zentralen Platz Westberlins am KaDeWe abgrenzt und die Kunden vom Markt fernhält. "Na, der König kommt!", sagt der Wartende, der auf dem Markt nur Hackepeter kaufen will. Gut eineinhalb Stunden vor dem König kommen vor allem erst einmal sehr viele Polizisten, die mit vielen Protokollbeauftragten die Sicherheit besprechen. Polizisten stehen auch auf den umliegenden Dächern, die Marktleute stehen ohne Käufer und Beschäftigung quatschend in der Sonne. Zum Besuch des Monarchen will eine Marktfrau nichts sagen. "Da bin ich die Falsche", sagt sie dann doch. Immerhin sei der Wittenbergplatz einmal schön gesäubert worden - und dann sei ja bald schon alles vorbei und normal.

+++ 09:58 Freuen Sie sich über den Besuch des Königs? +++

Die Linke schäumt, die CDU ist beglückt, und Berlin zeigt sich wie immer. Und was denken Sie? Freuen Sie sich über den dreitägigen Besuch von König Charles III. und seiner Ehefrau Camilla?

+++ 09:45 Wie die Deutschen den Besuch sehen +++

Als ein Zeichen der Wiederannäherung Großbritanniens an Deutschland nach der Brexit-Entfremdung - so sieht die Hälfte der Bundesbürger einer Umfrage zufolge den Besuch von König Charles III.. 50 Prozent der Befragten sehen dies laut einem repräsentativen Meinungsbild des Forschungsinstituts Yougov so, dabei stimmen 37 Prozent "eher" und 13 Prozent "voll und ganz" zu. 27 Prozent sind demnach nicht der Ansicht, dass Charles' Besuch eine Wiederannäherung nach dem Brexit bedeutet. 15 Prozent stimmen "eher nicht zu", 12 Prozent stimmen "überhaupt nicht zu". 24 Prozent machen keine Angabe.

+++ 09:32 Charles macht "Dinner for One"-Witz +++

Dass der britische König Charles III. eine starke Verbindung zu Deutschland hat, stellt er beim Staatsbankett im Schloss Bellevue unter Beweis: Er hält eine Ansprache in fließendem Deutsch, wobei er sich ein wenig britischen Humor nicht verkneifen kann.

+++ 09:20 CDU-Politiker lobt: "König Karl III. hat eine exzellente Wahl getroffen" +++

Im Gegensatz zur Linkspartei, die Monarchien in die Nähe von Diktaturen rückt, zeigt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker erfreut über den königlichen Besuch in Deutschland und sieht ihn als große Chance: "König Karl III. hat eine exzellente Wahl getroffen, Deutschland als erstes Land seiner Regentschaft zu besuchen", twittert Whittaker. "Brexit hat viel zerstört. Aber unsere großartigen Länder verbindet so viel mehr, dass wir enger zusammenrücken werden - zum Wohle unserer Völker."

+++ 08:55 Und was macht Camilla? +++

Camilla, die Ehefrau von König Charles III., hat ihr eigenes Programm für Berlin. So besucht sie zusammen mit Elke Büdenbender, der Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Stadtmission. Anschließend geht es zur Komischen Oper. Diese hat sich in Erwartung des königlichen Besuchs mit einem roten Teppich fast herausgeputzt.

Herausgeputzt, so weit es ging: die komische Oper in Berlin (Foto: ntv.de)

+++ 08:25 Kommentar zur Reise: "Charles III. wird seine Macht nutzen" +++

Der Besuch des britischen Königs ist auch Thema der Presse. "Charles dürfte auch aus Eigennutz gekommen sein. Er weiß, dass viele Deutsche ihn für seine Haltung beim Thema Umweltschutz schätzen", schreibt die "Südwest Presse". "Der König kann in Deutschland punkten. Und dieses Wohlwollen der nächsten Generation - auch aus dem Ausland - braucht die schwächelnde britische Monarchie." Die "Westfälischen Nachrichten" schreiben über Charles: "Der royale Vollprofi weiß: In Zeiten wie diesen, in denen sich in London die Premiers die Klinke in die Hand geben und die Beziehungen zum EU-Festland angespannt sind, hat seine Rolle als volksnaher Brückenbauer zu Nachbarn Priorität. Eine Rede im Bundestag kann eine große Bühne für eine neue britische Charmeoffensive sein."

Bühne für den Klimaschutz: Der britische König greift selbst zur Schaufel in Bellevue. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Die "Frankfurter Neue Presse" kommentiert: "Der Monarch verhält sich traditionell politisch neutral. Charles verkörpert diese Neutralität indes keinesfalls so klar wie die Queen.... So schaffte Charles auch mit dem Empfang im Schloss Bellevue eine Bühne für den Klimaschutz. Und nach Hause sendet er eine politische Botschaft gegen die restriktive Asylpolitik, in dem er in Deutschland eine Flüchtlingsunterkunft besucht. Der Besuch zeigt: Charles III. wird seine Macht nutzen, um sich indirekt sehr viel deutlicher in die Politik einzumischen als seine Mutter." Und die britische "Times" sieht es so: "Staatsbesuche sind nicht nur wegen ihrer Symbolik und ihrer politischen Agenda wichtig, sondern auch wegen des damit einhergehenden Wohlwollens, der Erneuerung von Freundschaften und der Zusage künftiger Verpflichtungen. Der Besuch des Königs in Deutschland ist ebenso symbolträchtig und politisch bedeutsam wie fast alle Besuche, die seine Mutter während ihrer langen Regentschaft unternahm."

+++ 07:55 Linke schäumt: "Mit goldenem Löffel im Mund geboren" +++

Linken-Chef Martin Schirdewan kritisiert die geplante Rede des britischen Königs Charles III. im Bundestag. "Es ist nicht angemessen, dass sich das höchste demokratische Gremium vor einem Monarchen verneigt", sagt Schirdewan. "Ich finde es auch seltsam, dass sich der Bundestag in Zeiten von Inflation und rasant steigender Armut von jemandem ins Stammbuch schreiben lässt, der buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde." Der stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Ates Gürpinar, kündigt bereits an, der Rede fernbleiben zu wollen. "Jetzt einen Monarchen mit allen Ehren ins Herz der Demokratie zu holen, ist hochgradig geschichtsvergessen", kritisiert Gürpinar. "Erinnern wir uns: Monarchien sind im Grunde Diktaturen mit mehr historischem Lametta."

+++ 07:30 Deutscher Verwandter: "Charles hatte ein Riesentrauma" +++

Der deutsche Hochadelige Eduard Prinz von Anhalt-Dessau, der den britischen König und seine Gemahlin seit Jahrzehnten persönlich kennt, hebt im Gespräch mit dem "Stern" Camillas positiven Einfluss auf ihren Mann hervor. "Charles hatte ein Riesentrauma, das Camilla aufgelöst hat", so Prinz Eduard. "Er kam früher nicht damit zurecht, wenn ihn jemand spontan berührte. Also, wenn jemand ihm die Hand auf den Arm oder gar auf die Schulter legte." Diese Empfindlichkeit gehe auf Mobbingerlebnisse während seiner Schulzeit zurück. "Seither war er, was körperlichen Kontakt betrifft, schwierig. Auch wenn er allein in einer Gruppe von Menschen war und kurz angefasst wurde, kriegte er die Panik", so Prinz Eduard weiter. "Aber jetzt ist er da ganz entspannt, auch wenn er unter Leute geht und die ihn anfassen. Das ist ganz klar Camillas Verdienst."

+++ 07:05 Bundestag und Käse: Den König erwartet ein straffes Programm +++

Der Morgen dämmert in Berlin, und König Charles III. hat ein straffes Programm vor sich am zweiten Tag seines Deutschlandbesuchs. Am Morgen trägt sich der britische Monarch in das Goldene Buch von Berlin ein und trifft Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan und als Höhepunkt: eine Rede im Bundestag – die erste eines Monarchen überhaupt. Danach besucht Charles III. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge. Am Nachmittag unternehmen König und Bundespräsident einen Abstecher nach Brandenburg. Dort treffen sie neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons, und der britische König soll eine schwimmenden Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße besteigen. Danach kommt der für Charles III., der in Großbritannien eigene ökologische Betriebe unterhält, wohl interessanteste Termin: Ein Besuch im Ökodorf Brodowin, wo er unter anderem Käse macht.

+++ 6.30 Das war Tag 1 des Besuchs: Ein König zum Anfassen +++

Es ist der erste Besuch von Charles in seiner Rolle als König in Berlin. Und der Jubel ist groß. Kurz nach seiner Ankunft am Mittwoch empfangen ihn und seine Frau Camilla Hunderte Schaulustige am Brandenburger Tor. Es folgen Pflichttermine, ein bisschen Gärtner-Arbeit und ein feierliches Bankett mit Rocksänger Campino, Moderatorin Motsi Mabuse, Stararchitekt David Chipperfield und auch noch etlichen deutschen Politikern. Bundeskanzler Olaf Scholz war übrigens nicht erschienen – zur Empörung der britischen Presse. Doch auch ohne den Kanzler gab es schöne Bilder - hier die besten vom ersten Tag des königlichen Besuchs in Deutschland:

