Pauschalreisen sind dank einer EU-Richtlinie finanziell abgesichert. Doch die Haftung ist begrenzt. Und so drohen viele Kunden des insolventen Veranstalters Thomas Cook auf einem Teil der Kosten sitzenzubleiben. Das will die Bundesregierung ändern.

Pauschalreisende des inzwischen insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook sollen mit Steuermitteln entschädigt werden. Wie die "Tagesschau" berichtet, wird das Kabinett in seiner heutigen Sitzung einen entsprechenden Beschluss fassen.

Gemäß einer EU-Richtlinie sollen Pauschaltouristen über einen sogenannten Sicherungsschein eigentlich abgesichert sein, um im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters ihr Geld zurückbekommen. In Deutschland wurde diese EU-Richtlinie 2018 zwar in nationales Recht umgesetzt, allerdings wurde die Haftungsobergrenze hierzulande gesetzlich auf 110 Millionen Euro begrenzt. Dementsprechend hatte Thomas Cook in Deutschland Kundengelder nur bis zu diesem Betrag abgesichert. Diese Summe ist in einem Fonds hinterlegt.

Die zuständige Zurich Versicherung hatte Anfang November den entstandenen Schaden durch die Thomas-Cook-Pleite auf 250 Millionen Euro taxiert. Allerdings waren zum damaligen Zeitpunkt wohl noch nicht alle Ansprüche angemeldet. Experten gehen laut dem Bericht von einer Summe von bis zu 500 Millionen Euro aus. Demnach summierte sich die Staatshilfe - als Differenz zwischen Versicherungsleistung und tatsächlichem Schaden - auf bis zu 390 Millionen Euro.